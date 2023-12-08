Başkan Büyükkılıç, pazarcı esnafı gezdi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi ilçesi Hürriyet Mahallesi’ndeki pazar yerini ziyaret ederek, alışveriş yapan vatandaşlarla ve pazarcı esnafı ile sohbet etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde pazar yerini ziyaret etti. Yerel yönetim hizmetlerini etkin ve kaliteli bir şekilde Kayserililere ulaştırmayı sürdüren Başkan Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi Semt Pazar Yeri’nde pazarcı esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlarla buluştu. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden ve talep ile önerileri yerinde dinleyen Büyükkılıç, pazara aileleri ile birlikte gelen çocuklarla yakından ilgilenmeyi de ihmal etmedi. Pazarcı esnafı ve vatandaşlar da Kayseri’ye hizmetlerinden dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti. Pazar yerindeki ürünleri de inceleyen Büyükkılıç’a pazar yeri gezisinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal, Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık ile Meyveciler-Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Osman Akbıyık da eşlik etti. Öte yandan Başkan Büyükkılıç, Yeni Sanayi içerisinde bulunan Ahi Evran Camii’nde kıldığı cuma namazının ardından vatandaşlarla sohbet etti.

Vatandaşlara tatlı ikramında da bulunan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada; “Cenab-ı Allah’a şükürler olsun, bir Cuma namazını daha Mevla’m lütfetti. Sanayide Ahi Evran Camii’mizde eda ettik. Mevla’m daha nice Cuma namazlarını birlik, beraberlik anlayışı içerisinde nasip etsin diye temennide bulunuyoruz” dedi. Kayseri Oto Sanatkârlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhi Odakır da “Büyükşehir Belediye Başkanımız Yeni Sanayi Sitemizi ziyaret etti, yapılan işleri yerinde inceledik, gördük. Her zaman Büyükşehir Belediye Başkanımız esnaf, sanatkârımızın yanında. Kendisine teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Her zaman bizlerin yanında, esnafın yanında. Esnaf, sanatkârımız adına teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Kayserililere layık olmak için çalıştıklarını söyleyen Başkan Büyükkılıç da “Bize Mevla’m bu imkânları vermiş, Kayseri’mizin güzel insanları bizleri seçip, hizmet etmeyi vesile kılmış, onlara layık olmaya çalışıyoruz” ifadelerinde bulundu.