Başkan Büyükkılıç, pazarcı esnafı ve vatandaşlarla buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç Melikgazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde pazar yerini ziyaret ederek, alışveriş yapan vatandaşlarla ve pazarcı esnafı ile sohbet etti.

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  • 03.02.2023 16:03
  • Güncelleme: 03.02.2023 17:28
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Başkan Büyükkılıç, pazarcı esnafı ve vatandaşlarla buluştu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Melikgazi ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde pazar yerini ziyaret ederek, alışveriş yapan vatandaşlarla ve pazarcı esnafı ile sohbet etti.

Yerel yönetim hizmetlerini etkin ve kaliteli bir şekilde Kayserililere ulaştırmayı sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu hizmetlerde vatandaşların ihtiyaçlarına ve taleplerine de ayrı bir önem veriyor. Bu çerçevede sürekli sahada ve vatandaşlarla iç içe olan Başkan Büyükkılıç, bu kez Melikgazi ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde pazar yerini ziyaret etti. Hürriyet Pazar Yeri’nde pazarcı esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlarla buluşan Büyükkılıç, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek talep ve önerileri yerinde dinledi. Pazarda alışveriş yapan, karşılaştığı çocuklarla yakından ilgilenen Büyükkılıç, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

Kayseri’ye ve Kayserililere hizmet etmenin onur ve mutluluğunu yaşamanın yanı sıra anlamlı ve büyük bir sorumluluğa sahip olduklarının da bilinci ile hareket ettiklerini kaydeden Başkan Büyükkılıç; “Yerel yöneticiler olarak hizmet sevdasında olduğumuz hemşehrilerimizle daima iç içe, el eleyiz. Sahada olmak yerel yöneticilerin olmazsa olmazıdır. Bugün de Hürriyet Pazar Yeri’ni ziyaret ederek, buradan alışverişlerini gerçekleştiren vatandaşlarımızla ve pazarcı esnafımızla güzel havada keyifle sohbet ettik. Rabbim helalinden bol kazançlar versin” diye konuştu. Büyükkılıç, pazar yerinde çay satışı yapan bir esnaftan pazarcı esnafına çay ikramında bulundu.

Pazarcı esnafı ve vatandaşlar da Kayseri’ye hizmetlerinden dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti.

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İHA

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