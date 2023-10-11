Başkan Büyükkılıç, personelin gece mesaisini yerinde inceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nda gece mesaisi yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Fedakârca çalışan personele kolaylıklar dileyen Başkan Büyükkılıç, çalışmalar çerçevesinde 15 bin ton asfalt kullanıldığını söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, kentin önemli ana arterlerinden biri olan ve gün içerisinde binlerce aracın geçiş yaptığı Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nda 1850 metre uzunluğundaki yolda 70 personel, 50 iş makinesi ile birlikte gece yarısı taş mastik aşınma tabakası serimi çalışmasına devam ederken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, fedakârca görev yapan personel ile bir araya geldi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Büyükkılıç, son durum hakkında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal ve Fen İşleri Daire Başkanı Yasin Harmancı’dan bilgiler aldı.

“Yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşuyoruz”

Büyükkılıç, şehir merkezi ve taşrada insanların beklentilerine cevap vermek ve yolların standartlarını arttırmak için asfalt çalışmalarını hızla sürdürdüklerini belirterek, “Çok şükür yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşuyoruz. Şu anda Mustafa Kemal Paşa Bulvarımızla ilgili stonmastik asfalt çalışmasını hem koruyucu, hem de güzelleştiren anlayış içerisinde hayata geçiriyoruz” dedi.

15 bin ton asfalt

Büyükkılıç, şu ana kadar stonmastik asfalt çalışmalarında yaklaşık 15 bin ton asfalt kullanıldığını kaydederek, “Hem Hulusi Akar Bulvarı’nda hem de diğer yerlerde bu çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda stonmastik asfalt olarak yaklaşık 15 bin ton asfalt çalışması yaptığımızı paylaşmak istiyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızı mağdur etmemek ve trafiği aksatmamak için de bu çalışmaları geceleri yapıyoruz” diye konuştu.

Araç sürücülerine hayırlı yolculuklar dileyen Başkan Büyükkılıç, vatandaşların daha konforlu seyahat etmesi için gece gündüz demeden çalışan personele kolaylıklar diledi.

Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nın Sanayi Odası önü köprülü kavşak inişinden, Kızılırmak Caddesi altgeçide kadar olan 1 kilometrelik kısımda, çift yönlü olarak yapılan çalışmalar taşıt trafiğinin en az olduğu akşam 21.00 ile sabah 06.00 saatleri arasında, gece gerçekleştiriliyor.