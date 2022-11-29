Başkan Büyükkılıç, Rahvan'a bindi, Seyit Onbaşı'yı inceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Türkiye'de ilklerin üretim merkezi olan Garnizon Komutanlığı 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

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  • 29.11.2022 11:19
  • Güncelleme: 29.11.2022 11:36
Başkan Büyükkılıç, Rahvan'a bindi, Seyit Onbaşı'yı inceledi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Türkiye’de ilklerin üretim merkezi olan Garnizon Komutanlığı 2’nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Ortak akıl ve istişareye büyük önem veren ve bulduğu her fırsatta resmi ve sivil kurum, kuruluşlarla bir araya gelen, görüş alışverişinde bulunan Başkan Büyükkılıç, bu çerçevede Garnizon Komutanlığı’na ziyaret gerçekleştirdi. Vali Gökmen Çiçek ile birlikte, Garnizon Komutanlığı 2’nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü’nü ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan ile 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Tuğgeneral Vedat Öncel karşıladı. Burada personel ile birlikte öğle yemeği yiyen ve sohbet eden Başkan Büyükkılıç, Türkiye’de ilklerin üretim merkezi olan Garnizon Komutanlığı 2’nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü’nde bakım, onarım ve üretim atölyelerini gezdi. Başkan Büyükkılıç, Vali Çiçek ile birlikte, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan’dan yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Başkan Büyükkılıç, Vali Çiçek’in kullandığı 2’nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü tarafından üretilen ilk ve tek milli uçak çeker aracı Rahvan’a da binerek, müdürlük içerisinde tur atarken, yine ilk ve tek üretilen bomba yükleme cihazı Seyit Onbaşı’yı inceledi.

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İHA

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