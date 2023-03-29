Başkan Büyükkılıç, Ramazan'ın bereketini vatandaşla yaşıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan ayında her teravih namazını farklı bir camide kılarken, teravih sonrası vatandaşlarla buluşup, varsa sorunları ve taleplerini yerinde dinliyor.

PAYLAŞ
  • 29.03.2023 10:18
  • Güncelleme: 29.03.2023 11:24
  • 87
Başkan Büyükkılıç, Ramazan'ın bereketini vatandaşla yaşıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan ayında her teravih namazını farklı bir camide kılarken, teravih sonrası vatandaşlarla buluşup, varsa sorunları ve taleplerini yerinde dinliyor.

Yerel yönetim hizmetlerinin yanı sıra gönül belediyeciliği ve sosyal belediyecilikle vatandaşların gönlüne dokunan, bulduğu her fırsatta hemşehrileri ile biraya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, on bir ayın sultan Ramazan-ı Şerif’te de vatandaşlarla buluşmayı sürdürüyor. Ramazan ayını fırsat bilerek her gün vatandaşlarla kucaklaşmaya özen gösteren Başkan Büyükkılıç, birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma içerisinde tüm Kayserilileri kucaklıyor.

Bu kapsamda Büyükkılıç, Melikgazi ilçesinde Eskişehir Bağları Osmanlı Merkez Camii’nde teravih namazı ile vatandaşlarla bir araya geldi. Teravih sonrasında vatandaşlarla sohbet eden Başkan Büyükkılıç, vatandaşların görüş ve taleplerini yerinde dinledi.

Başta çocuklar ve gençler tarafından olmak üzere yoğun ilgi gösterilen Başkan Büyükkılıç, “Ramazan ayının huzurunu, bereketini Eskişehir Bağları Osmanlı Merkez Camii’nde kıldığımız teravih namazı ile eda ederek, kıymetli hemşehrilerimizin gönül dolusu muhabbetiyle taçlandırdık” dedi.

Teravih sonrasında ise vatandaşlara tatlı ve su ikramında bulunuldu.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Büyükkılıç'a 'iftar sofrası' teşekkürü

Büyükkılıç'a 'iftar sofrası' teşekkürü

Zincidere Göleti su kanallarında 10 yılın temizliği yapılıyor

Zincidere Göleti su kanallarında 10 yılın temizliği yapılıyor

Kayseri Kariyer Merkezi, 1500 kişiye iş kapısı oldu

Kayseri Kariyer Merkezi, 1500 kişiye iş kapısı oldu

Kendini yakan şahısta akli denge bilmecesi

Kendini yakan şahısta akli denge bilmecesi

Başkan Büyükkılıç, Ramazan'ın bereketini vatandaşla yaşıyor

Başkan Büyükkılıç, Ramazan'ın bereketini vatandaşla yaşıyor

Erciyes'e Mart karı yağdı

Erciyes'e Mart karı yağdı

Çok Okunanlar
1
Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

2
Dede Göç'e müebbet ve 2 kez 23 yıl 4 ay hapis

Dede Göç’e müebbet ve 2 kez 23 yıl 4 ay hapis

3
Kandilli'den Kayseri Deprem Tarihi Değerlendirmesi

Kandilli'den Kayseri Deprem Tarihi Değerlendirmesi

4
Yoshinori Moriwaki: 'Kayserililer rahat olsun, daha büyük deprem beklemiyoruz'

Yoshinori Moriwaki: “Kayserililer rahat olsun, daha büyük deprem beklemiyoruz”

5
18 yaşındaki genç ölü bulundu

18 yaşındaki genç ölü bulundu

6
Vali Yardımcısı Özsoy, İYİ Parti milletvekili aday adaylığı için istifa etti

Vali Yardımcısı Özsoy, İYİ Parti milletvekili aday adaylığı için istifa etti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Önceki Seçimde Kayseri'de Kim Ne Kadar Oy Aldı?

Önceki Seçimde Kayseri’de Kim Ne Kadar Oy Aldı?

Kayseri Kariyer Merkezi, bin 500 kişiye iş kapısı oldu

Kayseri Kariyer Merkezi, bin 500 kişiye iş kapısı oldu

DAHA FAZLA
Zincidere Göleti su kanallarında 10 yılın temizliği yapılıyor

Zincidere Göleti su kanallarında 10 yılın temizliği yapılıyor

Büyükşehir'in 10'uncu kütüphanesi açılıyor

Büyükşehir'in 10'uncu kütüphanesi açılıyor

Kocasinan Belediyesi, iftar yemeğini evlere ulaştırdı

Kocasinan Belediyesi, iftar yemeğini evlere ulaştırdı

Kocasinan'da yabani alıç ağaçları, ekonomik değere dönüşüyor

Kocasinan'da yabani alıç ağaçları, ekonomik değere dönüşüyor

Hacılarlı sanayiciler ve iş insanları bir araya geldi

Hacılarlı sanayiciler ve iş insanları bir araya geldi