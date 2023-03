Başkan Büyükkılıç, Ramazan'ın bereketini vatandaşla yaşıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan ayında her teravih namazını farklı bir camide kılarken, teravih sonrası vatandaşlarla buluşup, varsa sorunları ve taleplerini yerinde dinliyor.

Yerel yönetim hizmetlerinin yanı sıra gönül belediyeciliği ve sosyal belediyecilikle vatandaşların gönlüne dokunan, bulduğu her fırsatta hemşehrileri ile biraya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, on bir ayın sultan Ramazan-ı Şerif’te de vatandaşlarla buluşmayı sürdürüyor. Ramazan ayını fırsat bilerek her gün vatandaşlarla kucaklaşmaya özen gösteren Başkan Büyükkılıç, birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma içerisinde tüm Kayserilileri kucaklıyor.

Bu kapsamda Büyükkılıç, Melikgazi ilçesinde Eskişehir Bağları Osmanlı Merkez Camii’nde teravih namazı ile vatandaşlarla bir araya geldi. Teravih sonrasında vatandaşlarla sohbet eden Başkan Büyükkılıç, vatandaşların görüş ve taleplerini yerinde dinledi.

Başta çocuklar ve gençler tarafından olmak üzere yoğun ilgi gösterilen Başkan Büyükkılıç, “Ramazan ayının huzurunu, bereketini Eskişehir Bağları Osmanlı Merkez Camii’nde kıldığımız teravih namazı ile eda ederek, kıymetli hemşehrilerimizin gönül dolusu muhabbetiyle taçlandırdık” dedi.

Teravih sonrasında ise vatandaşlara tatlı ve su ikramında bulunuldu.