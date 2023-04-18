Başkan Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde incelemede bulundu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 1 milyon 260 bin metrekarelik alanıyla Türkiye'nin en büyük millet bahçeleri arasında yer alacak ve en kısa sürede hizmete sunulacak olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu.

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  • 18.04.2023 12:45
  • Güncelleme: 18.04.2023 15:20
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Başkan Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde incelemede bulundu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 1 milyon 260 bin metrekarelik alanıyla Türkiye’nin en büyük millet bahçeleri arasında yer alacak ve en kısa sürede hizmete sunulacak olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde incelemelerde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, kentin vizyon projelerinden biri olan 1 milyon 260 bin metrekare alanda kurulacak olan ve inşaat çalışmaları sürdürülen Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde kaydedilen ilerlemeyi yerinde inceledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 1 milyon metrekaresi yeşil alan olacak olan 1 milyon 260 bin metrekare büyüklüğündeki alanda, peyzaj ile sosyal donatılarla dolu olacak şekilde Büyükşehir Belediyesi ekiplerince projelendirilen ve bu istikamette sürdürülen çalışmaları inceledi. Çevre düzenlemesi ve yol yapım çalışmaları ile ilgili yapılan işler hakkında Fen İşleri Daire Başkanı Yasin Harmancı’dan bilgiler alan Başkan Büyükkılıç, belediye ekibine de çalışmalarında kolaylıklar diledi.

“EN KISA SÜREDE HEMŞEHRİLERİMİZİN HİZMETİNE SUNACAĞIZ”

Devam eden çalışmalarla ilgili burada değerlendirmede bulunan Büyükkılıç, “Şehrimizin prestij projelerinden Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde yapımı devam eden çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledik. Girişlerin ücretsiz olacağı 7’den 70’e tüm kesimlere hitap edecek Millet Bahçemizi en kısa sürede hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız” dedi.

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İHA

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