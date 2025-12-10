Başkan Büyükkılıç, Sabah Mesaisine Argıncık Sebze Hali'nde Başladı

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ile birlikte güne, Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksi’nde hayata kazandırılan Osman Alparslan Saatçı Camii’nde sabah namazıyla başlayarak, esnafla buluştu.

Gerçekleştirdiği ziyarette sıcak bir ilgiyle karşılanan Başkan Büyükkılıç, esnafla bir araya geldiklerini belirterek, “Çok şükür esnafımızın yüzü gülüyor. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere onun yol arkadaşlarına hep beraber dua ediyor, ülkemizin huzuru için insanlarımızın mutluluğu için el birliğiyle hep beraber çalışıyoruz” dedi.

“Enerjimizi ve Gücümüzü Vatandaşlarımızdan Alıyoruz”

Büyükkılıç, güçlerini vatandaşlardan aldıklarını vurgulayarak, “Enerjimizi ve gücümüzü vatandaşlarımızdan alıyoruz. Eli öpülesi milletimizin evlatlarına minnet duyuyoruz. Onlar bizlere hizmet fırsatını veriyor, biz de onlara layık olma yönünde irade gösteriyoruz. Gerek şehrimizin merkezinde gerekse taşrasında hizmetlerimizle vatandaşları buluşturmak suretiyle onların dualarını almayı, gönüllerinde yer etmeyi önemsiyoruz. Bugün sabah da burada gördük ki çok şükür hepsi tebessümle bizleri karşılıyor, bizlere dua ediyor. Bizler de onlara dua ediyoruz, minnet duyuyoruz” diye konuştu.

Her türlü talep ve isteği çözme yönünde hal kompleksini ziyaret ederek, esnafı dinlediklerini belirten Başkan Büyükkılıç, “Bizi sıcak bir şekilde karşılayan başta değerli başkanımız olmak üzere, her bir esnafımıza, burada çalışanlara, tedarikçilere, mal alan kardeşlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Fiyatlarla ilgili, halden çıktıktan sonraki süreçte esnaflarımızın daha dikkatli, hizmeti vatandaşımıza daha iyi mantıkta ulaştırmasını da beklediğimizi ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları vererek, “Dayanışacağız, birlikte hareket edeceğiz, ay yıldızlı Türk bayrağımızın altında daha güzel günlere hep beraber ulaşacağız” dedi.

Okandan ise “Değerli esnaf ağabeylerimiz ile bir aradayız. Hakikaten kapı kapı gezdik, samimiyete tanıklık ettik. Elhamdülillah yüzlerde bir tebessümü gördük, bunlar hem güzel ahlakları, güzel niyetleri ile oluyor. Elbette bunu da taçlandıran belediye başkanımızın güzel hizmetleri ile oluyor. Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

Kayseri’ye bir hizmet ayağı olan buradaki esnafa hayırlı, bereketli kazançlar dileyen Okandan, Başkan Büyükkılıç’a da teşekkür ederek, “Halimize gerçekten vermiş olduğu desteklerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Belediyemizle El Ele Kayseri’ye En Güzel Sebze Meyveyi Getirmek İçin Çaba Gösteriyoruz”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kayseri Hal İşletmesi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Taşpınar da Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan ile yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek, “Hal esnafı olarak gece iki buçuk üçte biz Kayseri’ye en güzel, en değerli, en kaliteli sebze meyveyi getirmek için çaba gösteriyoruz. Bu süreçte belediye başkanımız ve ekibi ne istersek, hangi talepte bulunursak ellerinden geldiği kadar destek oluyorlar. El ele belediye ile birlikte Kayseri’mize hizmet etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Tezgâhlardaki ürünleri inceleyen Büyükkılıç ve Okandan, esnafın taleplerini dinleyerek çözüm odaklı değerlendirmelerde bulundular.

Başkan Büyükkılıç ve Okandan’ın hal kompleksi ziyaretine, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş, İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Erkan Küp de eşlik etti.