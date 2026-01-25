Başkan Büyükkılıç, sabah namazında vatandaşlarla buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla Bayırbaş Şehitler Camii’nde düzenlenen ’Sabah Namazında Buluşuyoruz’ programına katıldı. Sabahın erken saatlerinde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, huşu içerisinde eda edilen sabah namazının ardından cemaatle sohbet etti. Programda, şehrin huzuru, ülkenin selameti, milletin birlik ve beraberliği ile tüm İslam âlemi için dualar edildi. Vatandaşlarla yakından ilgilenen Başkan Büyükkılıç, bu tür manevi buluşmaların toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini vurguladı. Namaz sonrası cami avlusunda vatandaşlarla sıcak çorba ikramında bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, samimi ortamda hemşehrileriyle sohbet ederek taleplerini dinledi.

Başkan Büyükkılıç, programın ardından yaptığı değerlendirmede, "TÜGVA, Cihannüma ve Birlik Vakfı’nın Bayırbaş Şehitler Camii’nde düzenlediği ‘Sabah Namazında Buluşuyoruz’ programında huşu içinde namazımızı eda ederek; şehrimiz, ülkemiz, milletimiz ve tüm İslam âlemi için ellerimizi semaya kaldırdık. Bu güzel sabah vesilesiyle hemşehrilerimizle aynı safta buluşmanın huzurunu yaşadık. Namazın ardından Melikgazi Belediye Başkanımız Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu’nun hazırlattığı çorbayı hemşehrilerimizle paylaştık. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin, şehrimize ve ülkemize huzur versin" ifadelerini kullandı.

Programa, Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da katıldı.