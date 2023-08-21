Başkan Büyükkılıç: Sahabiye Kentsel Dönüşümde herhangi bir sıkıntı yok

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentsel dönüşümde prestijli projelerden olan Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi’nde 126 daire ve 9 iş yerinin Eylül ayı itibariyle teslim edileceği müjdesini verdi.

Başkan Büyükkılıç, kentin vizyon projelerinden birisi olan Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi’ni yerinde inceledi, hak sahiplerine teslim edilmeye hazır daireleri gezdi. Başkan Büyükkılıç’a teknik gezi esnasında Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal ve daire başkanları eşlik etti. Projede daireleri gezen Başkan Büyükkılıç, İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ali Süslü ve Etüt ve Projeler Daire Başkanı Ahmet Şeref Bahçecioğlu’dan bilgiler aldı.

Burada açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, “Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projemiz hızla devam ediyor. Allah’a şükürler olsun herhangi bir sıkıntı yok” dedi.

Başkan Büyükkılıç, teslimi yapılacak olan dairelerin hak sahiplerine hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak, “Sonuç itibariyle vatandaşlarımızı mağdur etmeden, onları hiçbir zaman sıkıntıya sokmadan dairelerini teslim etme yönünde çabamızı sürdürüyoruz. Şuanda 126 dairemizi daha teslim etmek üzere çalışma tamamlanmış durumda, şimdiden hak sahiplerine hayırlı uğurlu olsun diyor, yüklenici firmamıza teşekkür ediyoruz. Malzemeler itibariyle, yapılış itibariyle her şey dört dörtlük, şehrin merkezinde, prestijli bir projede çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“Eylül ayı itibariyle teslim edeceğiz”

Eylül ayı itibariyle konut ve iş yerlerinin teslim edileceği müjdesi veren Büyükkılıç, “126 konut, 9 iş yerimizi Eylül ayı itibariyle teslim edeceğiz, şimdiden hayırlı, uğurlu olsun, ağız tadıyla otursunlar” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, bölgedeki esnafı da ziyaret ederek, hayırlı ve bereketli işler temennisinde bulundu.