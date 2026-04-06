Başkan Büyükkılıç, Sahabiye Projesini Yerinde İnceledi: Bölge sakinlerinden özür diledi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin vizyon projeleri arasında yer alan Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi’nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Sahabiye’de Dev Dönüşüm Adım Adım İlerliyor

Şehrin merkezinde hayata geçirilen ve Kayseri’nin çehresini değiştirmesi beklenen projenin 2’nci etabını yerinde inceleyen Başkan Büyükkılıç, yetkililerden detaylı bilgi aldı.

Büyükkılıç’ın teknik inceleme programına Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş, KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan ve yüklenici firma temsilcileri de katıldı.

Büyükkılıç, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hasan Cihat Türkmen’den son durum hakkında bilgiler aldı.

“Proje Planlandığı Gibi İlerliyor”

Başkan Büyükkılıç, projenin sorunsuz ilerlediğini belirterek, Sahabiye’nin Kayseri’nin yeni cazibe merkezlerinden biri olacağını ifade ederek, “Sahabiye projemizin, gururumuz olan Emlak Konut’umuzun marifetiyle buradaki yapılaşma süreci devam ediyor. 2’nci etap diye nitelendirdiğimiz bu etapta işler yolunda gidiyor. Aldığımız bilgiler doğrultusunda yüzde 27’si tamamlandı, zamanında ve seyrinde gidiyor, herhangi bir sıkıntı yok” diye konuştu.

Projede yatay mimari anlayışının benimsendiğini belirten Büyükkılıç, yapıların 10 katı geçmeyecek şekilde tasarlandığını ve bu doğrultuda belediye olarak önemli bir fedakârlık yaptıklarını dile getirdi. Başkan Büyükkılıç, ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve ekibine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Esnaf ve Vatandaşlara Toz ve Gürültü İçin Özür

Sahadaki incelemeler sırasında çevrede yoğun inşaat faaliyetleri nedeniyle oluşan toz ve gürültüye de dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, bölgede yaşayan vatandaşlara ve esnafa verilen rahatsızlıktan dolayı özürlerini iletti. Çalışmaların en kısa sürede tamamlanması için ekiplerin yoğun çaba sarf ettiğini belirten Büyükkılıç, vatandaşların gösterdiği anlayışa teşekkür etti.

Zemin Güçlendirme Çalışmaları Sürüyor

Projede teknik sürecin planlandığı şekilde ilerlediğini aktaran Başkan Büyükkılıç, 1360 fore kazığının 1 ay gibi kısa süre içerisinde tamamlanmasının ardından zemin iyileştirme çalışmalarının hız kazanacağını vurgulayarak, “Sonra yükümüz daha da hafifleyecek, ondan sonraki süreçte zemin iyileştirmesi tamamlandıktan sonra diğer kısımlar yukarı doğru çıkar, kısa zamanda şehrimize prestijli projeyi kazandırmış oluruz, Emlak Konut’umuza güveniyoruz. TOKİ’miz de Emlak Konut’umuz da Türkiye’nin gururu oldu, iyi ki varsınız” şeklinde konuştu.

Sahabiye’de Aile Sağlığı Merkezine Ziyaret

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, inceleme programı çerçevesinde Sahabiye Mahallesi’nde kentsel dönüşüm projesi kapsamında hayata geçirilen Hikmet ve Yunus Özsuveren Aile Sağlığı Merkezi’ni de ziyaret etti. Sağlık çalışanlarıyla bir araya gelen Büyükkılıç, doktor meslektaşlarıyla görüşerek talep ve önerileri dinledi.

Kayseri’ye Prestijli Bir Proje Kazandırılıyor

Toplamda 4,19 milyar TL’lik yatırım değeriyle dikkat çeken Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi; modern konutlar, ticari alanlar ve sosyal yaşam merkezleriyle Kayseri’nin yeni yaşam alanlarından biri olmaya hazırlanıyor. Başkan Büyükkılıç, projenin tamamlanmasıyla birlikte şehrin merkezinde modern ve güvenli bir yaşam alanının ortaya çıkacağını ifade etti.