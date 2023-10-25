Başkan Büyükkılıç, sanatın ve sanatçının yanında

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ressam Melek Aslıhan Uğurlu'nun hazırladığı 'Resimlerle Pınarbaşı Sergisi' açılışına katılarak, sanatın ve sanatçının yanında olmayı sürdürdü.

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  • 25.10.2023 15:06
  • Güncelleme: 25.10.2023 15:34
Başkan Büyükkılıç, sanatın ve sanatçının yanında
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ressam Melek Aslıhan Uğurlu’nun hazırladığı ‘Resimlerle Pınarbaşı Sergisi’ açılışına katılarak, sanatın ve sanatçının yanında olmayı sürdürdü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın Kayseri’yi kültür sanatın merkezi yapma gayretleri sürerken, sanata ve sanatçıya destek olmaya devam ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Pınarbaşı Belediyesi’nin katkılarıyla Ressam Melek Aslıhan Uğurlu tarafından Cumhuriyetin 100’ncü yılında Resimlerle Pınarbaşı Sergisi’nin açılışı gerçekleşti.

Büyükşehir Belediyesi fuaye alanında gerçekleşen sergiye Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Ressam Melek Aslıhan Uğurlu, MHP Pınarbaşı İlçe Başkanı Kadir Akbaş, Mondihome Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, Türk Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli ve sanatseverler katıldı.

Büyükkılıç, sergi açılışında yaptığı konuşmada, “Bütün canlar, bütün dostlar burada. Pınarbaşı’mızın tarihi dokuyu da içine alan yaklaşım içerisinde yapmış olduğu çok değerli çalışmayı kamuoyunun beğenisine sunmaktadır. Kendilerini tebrik ve teşekkür ediyorum” dedi.

Kültür sanat alanında her zaman sanatçının ve sanatseverlerin yanında yer aldıklarını vurgulayan Büyükkılıç, “Burası halka açık, kendilerinin sergi salonu gibi her zaman için sergilerini sergilemek isteyen sanatsever kardeşlerimize bir mesaj vermiş oluyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyemizin girişini canlandırdı, şenlendirdi, bizim görselimize sundu” diye konuştu.

Ressam Melek Aslıhan Uğurlu da konuşmasında, “Güzel Anadolu’mun güzel ilçesi Pınarbaşı’nı resmetmek için beni onurlandıran Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu’na çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, serginin açılışı kurdele kesimi yapılarak gerçekleşirken, sergi ilgiyle gezildi.

23 eserin yer aldığı sergide Ressam Uğurlu, Selçuklu yıldızı içerisinde Pınarbaşı Saat Kulesi, Tarihi Kilise, Karma Hikaye, Pınarbaşı Kuş Kalesi, eski Pınarbaşı Evi, Çerkes ve Avşar figürleri, Melikgazi Türbesi, Pazarören Köy Enstitüsü, Süleyman Şah Türbesi gibi ilçenin tarihi ve turistik dokuların yer aldığı güzellikleri resmetti.

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İHA

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