Başkan Büyükkılıç, Sarız'da incelemelerde bulundu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yaşanan deprem felaketinden etkilenen Sarız'ı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

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  • 23.02.2023 12:08
  • Güncelleme: 23.02.2023 12:08
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Başkan Büyükkılıç, Sarız'da incelemelerde bulundu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yaşanan deprem felaketinden etkilenen Sarız’ı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Depremin yaralarını el birliğiyle sarmak için hem Kayseri’de hem de deprem bölgelerinde büyük bir özveri ve fedakârlıkla çalışan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sabahın ilk ışıklarında Sarız ilçesine gitti. Deprem felaketinden etkilenen Sarız’da ilçe sakinleri ile bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, burada Sarız Kaymakamı İsmail Şanal, Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak, muhtarlar ve ilçe sakinleri ile görüştü. İlçe genelinde son durum hakkında bilgiler alan Büyükkılıç; “Değerli belediye başkanımıza, ilçe belediye başkanlarımıza, muhtarlarımıza ve Sarız’ımızın güzel insanlarına minnet duyuyor, teşekkür ediyoruz. Sarız’ımız, kadirşinas, sabırlı, metanetli insanları ile hemen yanı başımızda Göksun’umuza, Afşin’imize, Elbistan’ımıza, Pazarcık’ımıza, Kahramanmaraş’ımıza, hatta Türkiye’nin her yerindeki canlara ulaşan, ulaşmaya çalışan yaklaşım sergileyen bir bölgedir” diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, Sarız’da birlik, beraberlik içerisinde tüm eksikleri giderecek yapılması gereken tüm çalışmaları yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini vurgulayarak; “Depremin yanı başından kaynaklı olarak Sarız’ımızın da etkilendiğini bilmekteyiz. Bu konuda Çevre, Şehircilik İl Müdürlüğümüz ile belediyelerimizin dayanışma içerisinde yapılan başvuruları değerlendirerek, mevzuata uygun bir şekilde raporların tutulmasını sağlama yönünde burada gayret göstermekteyiz” ifadelerini kullandı. İlçede şu an itibariyle 147 ağır hasarlı yapı olduğu bilgisini paylaşan Büyükkılıç, şöyle konuştu;

“Şu an itibariyle Çevre, Şehircilik İl Müdürümüzle görüşmemizde buradaki ağır hasarlı yapı sayısı şimdilik 147 olarak belirlendi, müracaatların değerlendirilmesi daha bitmiş değil. Birbirimize sahip çıkacağız, yaralarımızı saracağız, birliğimizi, beraberliğimizi zedelemeyeceğiz. Belediyelerimizin ekipleri emrinizdedir.”

Daha sonra depremlerde hayatını kaybedenler ve deprem mağdurları için dualar edildi. Öte yandan Başkan Büyükkılıç, ilçedeki incelemeler esnasında enkaz altında koyunları kalan vatandaşa 20 adet koyun sözü verdi.

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İHA

Kayseri Gündem
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