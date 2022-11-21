Başkan Büyükkılıç, Sarız'da Muhtarlarla Buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçelerde yapılan yatırım ve hizmetlerin değerlendirildiği muhtarlar toplantısına Sarız ilçesinde devam etti. Sarız’da muhtar toplantısında Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ve MHP yönetiminin de katılımıyla Cumhur İttifakı’nın en güzel örnekleri de sergilendi.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin en doğudaki ilçelerinden olan ve en uyumlu ilçelerden birisi olarak nitelediği, dünyaca ünlü kilimleri ile bilinen Sarız’a ziyarette bulunarak, muhtarlarla istişare toplantısı yaptı. Sarız Kadın ve Gençlik Merkezi’nde gerçekleşen muhtarlar toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Sarız Kaymakamı İsmail Şanal, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak, Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy, belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarları katıldı. Burada muhtarlara seslenen Başkan Büyükkılıç, “Her şeyden önce devlet-millet el ele anlayışı içerisinde, işi siyasallaştırmadan hizmet odaklı, elbette bir siyasi partiden seçiliriz ama hiçbir zaman bir siyasi partinin mensubu gibi değil, herkesi kucaklayan bir anlayış sergileriz. Bizim anlayışımızda bu vardır. O açıdan her birinizi biz ayrı ayrı, hakikaten Cumhur İttifakı anlayışı içerisinde bağrımıza basıyoruz” dedi. İnsanlara hizmet etmek, bu birlikteliği bereketlendirmek amacıyla ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ felsefesi ile en güzel şekliyle vatandaşları hizmetlerle buluşturduklarını vurgulayan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Yurt içinde de yurt dışında da Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu ülkenin insanının başını dik tutmak bizim olmazsa olmazımız. Siyasi kaygıyla değil, bu milletin evlatlarının tarih boyunca başı dik olmuştur, bundan sonra da inşallah dik olacaktır. Her şeyden önce altyapı kuruluşlarımızla birlikte KASKİ’miz var, elektrik şirketimiz var, belediyemizin yetkilileri var, genel sekreter yardımcılarımız var, daire başkanlarımız var ama en önemlisi değerli milletvekilim burada bir aile anlayışı içerisinde muhtarlarımızla daha önceki dönemlerimizde de geldik etap etap, taleplerini dineldik, bunları birer birer hayata geçirmek yönünde de gayret gösterdik.”

Birlik, beraberlik mesajı veren Başkan Büyükkılıç, “Bir kadirşinaslık örneği göstererek, sizler bunu ikrar eder, bunun için dua ederseniz, hizmet edenlerin şevki artar, daha fazlasını yapar. Bizi biz yapan, bizi yüreklendiren, bizim burada başımız dik olarak çıkmamızı sağlayan gerek Büyükşehir’imizin gerek Sarız’ımızın hizmet erleri belediyemizin ekipleridir. Bütçesi bütçemiz, personeli personelimizdir. Büyükşehir ya da ilçe farkı yok, biz biriz, beraberiz. O açıdan berekete vesile oluyor, dayanışıyoruz. Burada saymakla bitmeyen hizmetleri görüyoruz. Siz bizleri seviyor, dua ediyor, güveniyorsunuz. Bizim de sizi mahcup etmememiz lazım, başımızın dik olması için ekibimizin bu gayrette çalışması lazım” diye konuştu. Samsun’da mitingden Kayseri’ye gelirken Sarız belediye başkanını arayarak buluşma teklifinde bulunduğunu ve Belediye Başkanı Baki Bayrak’ın da Memduh Başkanın geleceğini bildirdiğini ifade ettiğinde, kendisini de oraya dâhil etmesini istediğini belirten MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, “Dedim ki bizi oraya dâhil et, Memduh Başkanımın şeklinden de faydalanalım, Allah razı olsun. Memduh abi hizmeti yapsın, biz de yanında olalım, şahitlik edelim, güzel bir program olsun, birlikte olmak istedik” dedi. Milletvekili Ersoy, sürdürdüğü konuşmasında şunları dile getirdi;

"Sarız gerçekten tarihinde almadığı hizmetleri alıyor. Ben bunu görüyorum. Hem genel bazda, hükümetimizin gerekli organları olan bakanlıkları bazında, hem yerel bazda Memduh Başkanım, Baki Başkanımın ifade ettiği gibi bir dediğimizi iki etmedi. En son genel başkanımızın geleceği zaman bir Devlet Bahçeli yolu talep ettik kendisinden, 10 gün içerisinde tamamladı. Gerçekten sadece Sarız için değil, bizim bütün ilçelerimiz için inanılmaz bir gayret var, çaba var. Memduh Büyükkılıç başkanıma huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.”

Konuşmasının sonunda Ersoy, Sarız’daki hizmetlerin karşılığı olarak gerekli cevabın sandıkta verileceğine inandığını ifade ederek, “Bu hizmetler kolay değil. Bunları koordine etmek kolay değil. Çok da güzel bir ekibi var. Onlarla da konuşuyoruz, zaman zaman istişare ediyoruz. Bürokratlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sarız’ın bunun kıymetini bilmesi gerekiyor. Sarız’ın gerekli cevabı sandıktan vereceğine inanıyorum. Çünkü bu hizmetler devam etmeli” diye konuştu. Yapılan ve yapılacak olan hizmet ve yatırımların istişare edildiği toplantıda Sarız’daki mahalle muhtarları tek tek sözlü olarak dinlenirken, talep ve istekleri de yazılı olarak not alındı.

Toplantı sonrasında Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak tarafından, Başkan Büyükkılıç’a plaket ve kilim takdim edildi.