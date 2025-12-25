Başkan Büyükkılıç, Şehir Sohbetlerine Konuk Oluyor

Yediden yetmişe tüm Kayserililerle çeşitli ekinlikler ve programların yanı sıra ziyaretlerinde bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, kadim kentin güler yüzü, sıcakkanlılığı, misafirperverliği ve kadirşinaslığını yansıtacak Şehir Sohbetleri programı ile hemşehrileri ile buluşacak.

Kayseri Valili, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenecek Şehir Sohbetleri programının konuğu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç olacak.

26 Aralık Cuma günü saat 16.30’da Kayseri İl Halk Kütüphanesi’nde düzenlenecek programda, Anadolu’nun parlayan yıldızı, asırlar boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim kent, Türkiye’nin düşünen beyni, üreten eli Kayseri’nin tüm yönleri üzerine sıcak sohbetler gerçekleştirilecek.

Katılımda her hangi bir yaş sınırlaması bulunmayan program, vatandaşları Kayseri ekseninde buluşturacak.