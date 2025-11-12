Başkan Büyükkılıç, 'Şehir ve Mekan' Zirvesine Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hitaplarını gerçekleştirdiği “Medeniyetimizde Şehir ve Mekân” temalı Şehircilik Zirvesi’ne Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da katıldı. AK Parti Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen zirve ve “Kentkırım Sergisi”nin açılışı, Türkiye’nin şehircilik vizyonunun yeniden şekillendiği önemli bir buluşma oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katılımcılara hitap ederek, “Türkiye, özellikle de Anadolu, dünyada eşi benzeri görülmeyen bir şehircilik tecrübesine sahiptir. Bin yıldır yurt tuttuğumuz ve ebediyete kadar yurdumuz olacak bu topraklar, dünya şehircilik ve mimari tarihi açısından adeta bir laboratuvar gibidir” dedi.

Değerlendirmesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zirvedeki şehircilik ve mimari vizyonuna dikkat çeken Başkan Büyükkılıç ise “Kayseri, tarihiyle, kültürüyle ve üretim gücüyle Anadolu’nun şehircilik mirasını en iyi şekilde temsil eden bir şehirdir” dedi.

Büyükkılıç, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın koyduğu vizyonla çevre ve şehircilik politikalarımızı geliştirerek şehirlerimizi geleceğe hazırlayacak projelerimizi, bu zirveden elde ettiğimiz tecrübeler ışığında hayata geçireceğiz. AK Parti’mizin hizmet belediyeciliği anlayışıyla şehirlerimizi modern yarınlara taşımaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Zirve kapsamında gerçekleştirilen “Kentkırım Sergisi”ni de inceleyen Büyükkılıç, şehir estetiği, tarihi dokunun korunması ve sürdürülebilir kalkınma konularında yapılan çalışmaların önemine değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Görüşme

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, zirvede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelerek, Kayserililerin selamlarını iletti. Başkan Büyükkılıç, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde şehrimiz için hizmet yolunda aşkla ve şevkle çalışmaya devam ediyoruz. Her daim bizlere ilham veren vizyonları ve güçlü liderlikleriyle yolumuzu aydınlatan ve tüm Kayserililere selamlarını ileten Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Başkentte İstişare Toplantısı

Öte yandan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir’in ev sahipliğinde düzenlenen ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın katıldığı toplantıya, Büyükşehir ve il belediye başkanları da iştirak etti.

Ankara ziyareti sırasında, Gürcistan sınırında düşen askeri uçakta şehit olan askerlerle ilgili üzücü haberi aldıklarını belirten Başkan Büyükkılıç, “Gürcistan sınırındaki kazada şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyor, milletimizin başı sağ olsun diyorum” ifadelerini kullandı.