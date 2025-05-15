Başkan Büyükkılıç: 'Sel üzerinden şov ya da siyaset yapmaya gerek yok'

Kayseri’de Pazartesi günü gece boyu etkisini sürdüren yağış, Kayseri genelinde hayatı olumsuz etkileyerek sel ve taşkınlara neden oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yağan yağmurun bir doğa olayı olduğunu belirterek; “Pazartesi günü bir yağmur yağdı. Tam 1 ayda yağacak yağmurun 3’te biri 3 saatte yağdı. Altyapı çalışmaları sırasında yağmur sularıyla ilgili çalışmalar ayrıca yapılmıyor. Sonraki süreçte yağmur suyu ayrı yapılmaya başlandı. İster istemez yağmur suları kanallara doğru yüklenince geri tepme oldu. Mevcut kapasitenin üzerine çıkınca da ufak tefek sıkıntılar oldu. Bunun üzerinden şov yapmak, siyaset yapmak ya da insanların kafasını karıştırmaya gerek yok. Bundan sonra yapacağımız çalışmalarda bu konuyla ilgili ne gerekiyorsa o konuda gerekeni yağacağız. Bu sabah Devlet Su işleri ile görüştük. Bu konu ile ilgili yatırımları hızlandırma yönünde talepte bulunduk. Gereken talimatın vereceğini belirtti. Şehrimizin her konusuyla iliği iyi niyetle istismara fırsat vermeden çalışmaya gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.