Başkan Büyükkılıç, Sıfır Atık Mutfakta Öğrencilerle Çorba Pişirdi

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, çevresel sürdürülebilirlik ve atıksız yaşam bilincini artırmak amacıyla önemli bir etkinliğe imza attı. Çevresel Sürdürülebilirlik Akademisi Erasmus+ projesi kapsamında, Osman Ulubaş Köşk Anadolu Lisesi’nden 5 öğrenciyle birlikte mutfağa giren Başkan Büyükkılıç, Kaytur’un işlettiği Erguvan Kafe&Restaurant’ta yoğurt çorbası pişirdi.

Proje kapsamında, öğrencilerle birlikte daha önceden kalan ürünlerin yeniden değerlendirildiği, pirinçli tavuk çorbası, mücver, pirinç salatası, yoğurt çorbası ve kadınbudu köfte pişirildi.

“Sıfır Atık Konusunda Önemli ve Anlamlı Projeler Yapıyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın başlattığı Sıfır Atık Projesi’ne tam destek veren Başkan Büyükkılıç, “Sayın Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşi Emine hanımın yapmış olduğu dünya çapındaki sıfır atık projelerine vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ediyorum. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak sıfır atık konusunda önemli ve anlamlı projeler yapıyoruz, bu bilinci oluşturma yönünde irade gösteriyoruz” dedi.

Sıfır Atık Mutfak’a giren Büyükkılıç, yoğurt çorbası pişirerek, emeğini ve gönlünü ortaya koyan tüm öğrencilere teşekkür etti.

Başkan Büyükkılıç, Atıksız Katık sloganıyla yürütülen projede Mehmet Eren, Büşra Tuana, Berra Nihan, Ahmet ve Bahadır isimli öğrencilerle birlikte farkındalık oluşturmanın önemine dikkat çekti.

Kayseri’de çevre duyarlılığını arttırmaya yönelik çalışmaların devam edeceğini vurgulayan Büyükkılıç, şöyle konuştu:

“Milli Eğitim Bakanımızı çok seviyoruz, Yusuf Tekin hocama teşekkür ediyorum. 7 bölgede, 7 lise konulu gastronomi alanında çalışmaları var. Kayseri olarak bunlardan birisine talip olduk. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak gastronomi merkezimizi hayata geçirdik. Unesco’nun kreatif şehirler ağı listesine girdik. Amacımız 6 bin yıllık Kayseri’yi gastronomi alanında hak ettiği yere getirmektir. Bakanımız da Kayseri’ye destek vereceğini söyledi, bizleri mutlu etti. Kayseri olarak üzerimize düşeni yapacağız.”

İsraf konusuna dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, mutfaklarda yenilecek kadar ürünlerin pişirilip, servis edilmesi gerektiğini kaydetti.

Toplumsal bilinçle sürdürülebilir bir gelecek için hep birlikte hareket edeceklerini belirten Büyükkılıç, besleyici, sağlıklı, herkesin tüketebileceği bir çorba hazırladıklarını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, pişirdiği çorbadan da tatmayı ihmal etmedi.