Başkan Büyükkılıç, 'Sorumluluk makamındaki herkesin katkı sağlayıcı ve anlayış içerisinde yaklaşım sergilemesi lazım'

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserispor - Konyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Başkan Büyükkılıç, Kayserispor’un tekrar Süper Lig’e çıkması için herkesin çalışmalarda bulunması gerektiğini belirterek, “Şehrimiz adına hayırlı olsun diyorum. Önümüzdeki sezon Kayserispor'umuzun 1. Lig'de oynayacak, üzgünüz. Böyle bir tabloyla karşı karşıya kalmasak çok çok daha iyiydi ama sonuç itibariyle bundan sonraki süreçte ne yapacağımızı konuşmamız lazım. Sorumluluk makamında bulunan herkesin katkı sağlayıcı ve olumlu anlayış içerisinde yaklaşım sergilemesi lazım. İnşallah önümüzdeki günlerde Kayseri'mizin dinamiklerini, Kayseri'mizin bu konuda gayret gösteren kişilerini her zaman olduğu gibi davet edip, görüşüp, konuşup yeni kongre kararı almış olan yönetimimizin elbette ki yapacağı kongrede yönetimin şekillenmesini sağlayacak çalışmaları yapacağımızı da paylaşmak istiyorum. Burada tabi ki başta Baki Ersoy milletvekilimiz olmak üzere emeği geçen tüm siyasilerimize yine ben teşekkür ediyorum, STK'larımıza teşekkür ediyorum. Özellikle fedakarca Kapalı Kale sezon boyunca kar demeden, kış demeden, yağmur demeden, sıcak demeden gece gündüz fedakarca koşturdu, şehrimizin takımını sahiplenmişti. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Tabi ki Kayserispor'umuz bir marka değerimiz, markamız. Buna sahip çıkmak hepimizin görevi. Bundan sonraki süreçte inşallah yapılacak çalışmalarda en güzel şekliyle üzerine düşeni yapıp Kayserispor'umuzu en kısa zamanda, önümüzdeki sezon inşallah tekrar Süper Lig'de görme yönünde hepimizin çalışma yapması gerektiğini paylaşıyorum” açıklamalarında bulundu.