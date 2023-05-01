Başkan Büyükkılıç söz verdi, yeni hattın test sürüşleri başladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, söz verdikleri gibi Raylı Sistem 5. Aşama Talas Mevlana-Cumhuriyet Meydanı arası Tramvay Hattı'nda test sürüşlerinin başladığını duyurdu.

PAYLAŞ
  • 01.05.2023 11:28
  • Güncelleme: 01.05.2023 17:09
  • 22
Başkan Büyükkılıç söz verdi, yeni hattın test sürüşleri başladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, söz verdikleri gibi Raylı Sistem 5. Aşama Talas Mevlana-Cumhuriyet Meydanı arası Tramvay Hattı’nda test sürüşlerinin başladığını duyurdu.

Kayseri Kentiçi Raylı Taşıma Sistemi 5. Etap Talas Mevlana’dan Cumhuriyet Meydanı’na ulaşacak güzergâh boyunca 9 adet yolcu istasyonu, 3 adet yer altı kuyu deposu ile birlikte su deposu ve 3 adet de trafo merkezi bulunan elektromekanik işleri de dâhil olmak üzere ilave raylı sistem hattı çalışmaları tamamlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, bu projenin kentin ulaşım sistemini modern, konforlu ve güvenli hale getirecek çalışmalardan birisi olduğunu vurguladı.

Test sürüşleri başladı

Geçtiğimiz aylarda hizmete açılan ve İldem’den Mobilyakent’e kadar uzanan tramvay hattının ardından Talas Mevlana’dan Cumhuriyet Meydanı’na gidecek olan yeni tramvay hattının da söz verdikleri gibi Mayıs ayında test sürüşlerinin başladığını duyuran Büyükkılıç, şunları söyledi:

“Geçtiğimiz aylarda hizmete açtığımız hattımız, İldem’den gelip, Belsin Anafartalar hattından dönüyor. O proje, terminalimizin, Şehir Hastanemizin, Nuh Naci Yazgan Üniversitemizin önünden geçip Mobilyakent’e uzanan hizmeti veriyor. Onu başlattık, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Bakanımıza özellikle teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ayrıca Kayseri eğitim merkezi, üniversiteler şehridir. 5 üniversitemiz var. Öğrencilerimizin yoğun olarak kaldığı, Erciyes Üniversitesi ve Kayseri Üniversitesi’nin olduğu bölgede, 200 bine yakın nüfusa ulaşmaya çalışan, gelişen ilçemiz Talas için tramvay hattımız da Mayıs ayı başında test sürüşleri başladı. Daha sonra da ulaşım hizmetlerini sürdürecek. 85 bin nüfusu olan Mevlana mahallemiz ve üniversitelere hizmet eden bir anlayışla ulaşımda konforu sağlamış olacağız. Talas’ımıza, şehrimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun.”

Başkan Büyükkılıç, bu proje ile şehrin önemli noktalarına alternatif, hızlı ve daha rahat bir ulaşım imkânı sağlanmış olacağını ifade etti.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Çolakbayrakdar: 'Projelerimizi takip edip, bir bir faaliyete geçiriyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Projelerimizi takip edip, bir bir faaliyete geçiriyoruz'

Kayseri'de 1 Mayıs coşkusu

Kayseri'de 1 Mayıs coşkusu

Öğretim görevlisi genç kadının vefatı yakınlarını üzdü

Öğretim görevlisi genç kadının vefatı yakınlarını üzdü

Şahin'den 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda 'kod' uyarısı

Şahin'den 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda 'kod' uyarısı

Bakan Akar: '40 yıldır milletimizin başına musallat olan beladan asil milletimizi kurtaracağız'

Bakan Akar: '40 yıldır milletimizin başına musallat olan beladan asil milletimizi kurtaracağız'

'Basit usul' pazarcının yüzünü güldürdü

'Basit usul' pazarcının yüzünü güldürdü

Çok Okunanlar
1
MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

2
23 yaşındaki genç ağaçta asılı bulundu

23 yaşındaki genç ağaçta asılı bulundu

3
Memleket Partisi Kayseri Milletvekili Adayları belli oldu

Memleket Partisi Kayseri Milletvekili Adayları belli oldu

4
'El yazısı bir anda küçülmeye başladıysa dikkat'

'El yazısı bir anda küçülmeye başladıysa dikkat'

5
An İtibarıyla Kayseri CHP Mitingi

An İtibarıyla Kayseri CHP Mitingi

6
Bakan Akar ile Başkan Büyükkılıç, bayramlaşma programlarına TOGG ile katıldı

Bakan Akar ile Başkan Büyükkılıç, bayramlaşma programlarına TOGG ile katıldı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP'li adaylardan okeyci gençlere 'bol şans'

CHP'li adaylardan okeyci gençlere 'bol şans'

Kayseripark'ın kaçak inşaatında şok: Yangın çıkışlarını kapatmışlar

Kayseripark'ın kaçak inşaatında şok: Yangın çıkışlarını kapatmışlar

DAHA FAZLA
Belediye Başkanları işçi bayramını doğa yürüyüşü ile kutladı

Belediye Başkanları işçi bayramını doğa yürüyüşü ile kutladı

TÜM-İŞ Genel Başkanı Şahin: İşçiler, müteahhit ve kuyumculardan daha fazla vergi ödüyor

TÜM-İŞ Genel Başkanı Şahin: İşçiler, müteahhit ve kuyumculardan daha fazla vergi ödüyor

Kayseri'de yağışlar ara verecek, sıcaklar artıyor| 2-6 Mayıs 2023

Kayseri'de yağışlar ara verecek, sıcaklar artıyor| 2-6 Mayıs 2023

Talasgücü Belediyespor şampiyonluğu kutladı

Talasgücü Belediyespor şampiyonluğu kutladı

Kafe Sinan Florya Beyazşehir'de açıldı

Kafe Sinan Florya Beyazşehir’de açıldı