Başkan Büyükkılıç: ‘Spor ve Kültür başkenti Kayseri bunu hak ediyor’

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, program sonrasında açıklamalarda bulundu. Büyükkılıç, “Hatırlanacağı üzere geçen hafta içerisinde Avrupa'nın en iyi spor şehri olan Kayseri'mizi dünya spor başkenti olma yolunda bir merhale daha yukarıya taşımak için çalışmalarımızı yaptık. Lupatelli tarafından ACES'in yetkilisi hatırlanacağı üzere yüzde 99,5 dedi. Ondan sonraki süreci de inşallah bu hafta içerisinde yapılacak çalışmalar ile sonuçlandıracak ve 10 gün içerisinde Dünya Spor Başkenti olma yolunda da bu çalışmaların yapıldığı, yarışmanın yapıldığı 9 tane ülke ve şehir arasında Kayseri'nin en önde olduğunu ve buna layık olduğunu yaptıkları incelemelerle paylaştılar. Bunun mutluluğunu yaşarken dün Ankara'daydım. Yine şehrimizle ilgili önemli bir çalışmaya imza atmak amacıyla KumsMall bölgesinde sonuçlanmış olan tramvay hattımızı Erkilet Bulvarı'na, Erkilet Bulvarı'ndan Bülbülpınarı tarafına, sonrasında tekrar emniyetimizin ve Abdullah Gül Üniversitemizin önünden alta girmek suretiyle Cumhuriyet Meydanımızın altından Millet Bahçemiz'de sonuçlanacak şekliyle projelendirdik ve projemizin çalışmalarını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın çok değerli Altyapı Genel Müdürü Yalçın kardeşimiz ve ekibi ile birlikte karara bağladık. İnşallah bundan sonraki süreçte de projelerimizi ilgili birimlere onaylatıp daha sonraki süreçte Cumhurbaşkanımıza arz edip Kayseri'mize tramvay hattımızı en güzel şekliyle tamamlayacak olan önemli bir çalışmaya imza atacağız” diye konuştu.

“EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Sözlerini sürdüren Büyükkılıç, “Ankara’da yolda dönerken Kültür Bakanımız aradı. Sağ olsun bizi tebrik etti. Şehrimize Türksoy Kültür Başkentliği'nin ilgili komisyon tarafından paylaşıldığını ifade etti ve bu müjdeyi bizimle paylaştı. Ben başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Kültür Bakanımız, tabii ki bununla birlikte bu çalışmalarda komisyonun tamamen üyelerine ve emeğe geçen Hulusi Paşa'ma, Mustafa Elitaş Bakanı'ma, milletvekillerimize, Milliyetçi Hareket Partimizdeki İttifakımızın kıymetli milletvekillerine, STK'larımıza, kısacası emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Elbette bu süreci yöneten Büyükşehir Belediyesi, bu süreci bu çalışmaları yaparken Sayın Valimizle el ele vermek suretiyle şehrimizi daha iyi noktaya taşımak için gayret gösteren bir anlayış ama cümlemin başında da söylediğim tek taş duvar olmaz mantığı içerisinde hep beraber dayanışarak bu çalışmaları sonuçlandırdık ve bu yarışta da çok şükür bayrağı burca diktik. Çocuklarımıza güzel bir gelecek hazırlamak amacıyla kültürün başkenti Türksoy Türk Cumhuriyetlerimizin başkenti olma yolunda kararımız açıklandı. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Sevincini hep beraber paylaşıyoruz. Malumunuz 6 bin yıllık bir geçmiş olan kadim medeniyetler şehri Kayseri'miz bunu hak ediyor. Türk Cumhuriyetlerimize elbette en büyük katkıyı da sağlayacak. Kayserimizin engin kültürüyle Türkiye Cumhuriyetimizin bu güzelliklerini Türk Cumhuriyetleri'yle birlikte paylaşarak onlara da zenginlik katacak. Oradaki güzellikleri de yine ülkemize ve şehrimize taşıyacak olan önemli bir anlayış” ifadelerini kullandı.

“AMACIMIZ ŞEHRİ GÜZELLİKLERLE BULUŞTURMAK”

Şehrin tüm kesimine önemli görevler düştüğünü söyleyen Büyükkılıç, “Bu süreç içerisinde üniversitelerimizin çalışmaları bizim için önem arz etmekte. Yerel yönetimlerimizin çalışmaları önem arz etmekte. STK'larımızın çalışmaları önem arz etmekte. Dolayısıyla tanıtım açısından, paylaşım açısından en büyük desteği veren basınımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Demek ki hep beraber bir noktaya, bir hedefe yönelince cenabı Allah'a şükürler olsun sonuçta alınıyor. Yüzlerimizde gülüyor. Ben bunu burada paylaşıyorum. Tabi bu çalışmalarla birlikte yeter mi? Yetmez. İnşallah sporun da başkenti, kültürün de başkenti, turizmin de önemli bir merkezi, gastronominin de önemli bir merkezi olma yönündeki gayretlerimizi sürdüreceğiz. Amacımız bu şehri güzelliklerle buluşturmak” dedi.

(RHA)