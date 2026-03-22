Başkan Büyükkılıç, 'Suyumuzu korumak geleceğimizi korumaktır'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ‘22 Mart Dünya Su Günü’ dolayısıyla yazılı bir açıklama yaparak suyun bilinçli kullanılması ve korunmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.

KASKİ’nin mevcut kaynakların korunması, kayıp kaçak önleme, yağmur ve kar sularını kazanma, sondaj kuyuları, terfi merkezleri, kuyu binaları, su analiz çalışmaları, atık sudan ekonomiye yapılan katkı alanında dikkat çeken projelere imza attığını belirten Başkan Büyükkılıç, “Kayseri genelinde içme suyunu hanelere en temiz ve en sağlıklı şekilde ulaştırmaya gayret ediyoruz. KASKİ’mize ait su analizleri laboratuvarlarında 2025 yılında 9 bin 163 içme suyu numunesinde 140 bin 371 parametrenin analizi yapılarak, içme suyu tesislerinde yapılan klor ölçümlerine ek olarak şebekede 12 bin 594 serbest klor ölçümü yapıldı. Bu nedenle sürekli kontrol altında şebekeye verilen sağlıklı ve güvenilir içme suyu gönül rahatlığı ile tüketilebilir” şeklinde konuştu.

Büyükkılıç, KASKİ tarafından 2025 yılında 1 milyar 608 milyon 432 bin 206 TL bedelle 566 bin 940 metre içme suyu hattı imalatı gerçekleştirildiğini hatırlatarak, “Kayserimizin genelinde su kaynaklarının bilinçli tüketilmesine ve geliştirilmesine yönelik önemli içme suyu projelerine imza attık. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl Kayseri genelinde 1 milyar 608 milyon 432 bin 206 TL bedelle 566 bin 940 metre içme suyu hattı imalatı gerçekleştirdik. Su iletim seviyesini daha da güçlü hale getirmek için 2025 yılında toplam maliyeti 73 milyon 501 bin 927 TL bedelle 53 adet sondaj kuyusu açarak, 66 milyon 984 bin 37 TL bedelle 39 adet içme suyu deposu inşa ettik” ifadelerini kullandı.

2025 yılında 90 milyon TL değerinde 2 Milyon 700 bin metreküp kayıp kaçak önlenerek ekonomiye önemli bir katkı sağlandığının da altını çizen Başkan Büyükkılıç, “Tabi ki yeni kaynaklar üretirken mevcut kaynaklarımızı korumayı da ihmal etmedik. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl içme suyunda 90 milyon TL değerinde 2 Milyon 700 bin metreküp kayıp kaçak önlenerek ekonomiye önemli bir katkı sağlandı. Diğer yandan ‘Yağmur hasadı’ projelerimize hız kesmeden devam ederek, yağmur ve eriyen kar sularını yer altı sularına kazandırdık” ifadelerinde bulundu.