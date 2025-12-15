Başkan Büyükkılıç, Talas'taki altyapı ve üstyapı çalışmalarını inceledi

Enerji altyapısının daha güçlü ve güvenli hale getirilmesi amacıyla KCETAŞ ekiplerince yürütülen kablo geçiş ve yama çalışmalarının ardından, Fen İşleri ekipleri tarafından hızlı bir şekilde sıcak asfalt serimi gerçekleştirilerek, vatandaşların kullanımına sunuldu.

İncelemeler sırasında sahadaki ekiplerden detaylı bilgi alan Başkan Büyükkılıç, personele kolaylıklar dileyerek özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Başkan Büyükkılıç, “Ekiplerimize teşekkür ediyoruz. Bölgenin enerji altyapısı önemli ölçüde güçlendirilirken, Fen İşleri ekiplerimiz de KCETAŞ’ın çalışmalarının hemen ardından asfaltı tamamladı. Şehrimizin her noktasında koordinasyon içinde, hızlı ve kaliteli hizmet üretmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin altyapı ve üstyapı yatırımlarında vatandaş konforunu önceleyen anlayışla hareket ettiğini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, Talas başta olmak üzere tüm ilçelerde hizmetlerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti.

Başkan Büyükkılıç’a, inceleme esnasında Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Sedat Erdoğan ile KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan da eşlik etti.