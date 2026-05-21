Başkan Büyükkılıç, Talas Türkoloji Zirvesinde Konuştu

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen “1926 Bakü Türkoloji Zirvesi’nin 100. Yılı” münasebetiyle gerçekleştirilen Talas Uluslararası Türkoloji Zirvesi’ne katıldı.

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım’ın himayelerinde düzenlenen zirve, Wyndham Grand Hotel’de saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Türk dünyasının dört bir yanından diplomatları, akademisyenleri, kültür insanlarını ve kanaat önderlerini buluşturan zirvede Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan “Zenginlikler Şehri Kayseri” tanıtım filmi büyük beğeni topladı. Filmde, Kayseri’nin tarihi, kültürel ve turistik değerleri uluslararası katılımcılara tanıtıldı.

27’nci Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım çok önemli bir toplantı gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, “Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Sayın valimizi, büyükşehir belediye başkanımızı ve özellikle Talas Belediye başkanımızı, Türk Dünyası’nı birbirine daha da yakınlaştırmasına, farkındalık oluşmasına vesile olacak bu önemli toplantıyı tertip ettiği için kutluyorum” diye konuştu.

Yıldırım, Türk Devletleri Teşkilatı olarak tarihten gelen ortak değerleri bugüne ve gelecek taşımayı, ülkeler arasındaki kalkınmışlık farklarını ortadan kaldırmayı, ticarette, sanayide, teknolojide, dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer almayı hedeflediklerini kaydetti.

“Kayseri Bir Açık Hava Müzesi”

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ise Kayseri’nin adeta bir açık hava müzesi olduğunu belirterek, şehrin 7 bin yıllık kadim geçmişine dikkat çekti. Büyükkılıç, yazının ilk kullanıldığı merkezlerden Kültepe Kaniş Karum’dan Koramaz Vadisi’ne, Mimar Sinan’ın doğduğu Ağırnas’tan Ahi Evran’a, Soğanlı Vadisi’nden Kapuzbaşı Şelaleleri’ne kadar Kayseri’nin eşsiz değerlere sahip olduğunu ifade etti.

Kayseri’nin TÜRKSOY tarafından 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilmesinin önemine değinen Başkan Büyükkılıç, “İnovatif çalışmalar yapıyoruz. Kayseri’yi her alanda daha iyi noktaya taşımaya, gençlerimize sahip çıkmaya özen gösteriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden genç dostu belediye ödülü alan bir belediyeyiz” dedi.

1 milyon 260 bin metrekarelik Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde gençlere yönelik çok sayıda etkinlik düzenlediklerini kaydeden Büyükkılıç, Türk dünyasından gelecek öğrencilerin Kayseri’deki üniversitelerde eğitim almasını önemsediklerini belirterek, “Türk kültürüyle, bu zenginliklerimizle buluşmaları lazım” ifadelerini kullandı.

Türk cumhuriyetlerinden gelen misafirlere teşekkür eden Büyükkılıç, “Kıbrıs Türk Devleti’nden gelen misafirlerimizi özellikle selamlıyorum. Bu çalışmanın hayırlı olmasını diliyorum. Şehrimize hoş geldiniz” diye konuştu.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise konuşmasında Kayseri’nin üretim, eğitim ve ihracat gücüne dikkat çekerek, “5 üniversitesi olan, ithalatının iki katı ihracat yapan, Türkiye’ye sürekli katma değer üreten bir şehiriz. Türk Dünyası’na seslenecek güçlü bir sesimiz var” dedi.

Vali Çiçek ayrıca, Kayseri’nin 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilmesinde verdiği katkılar dolayısıyla Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ederek, “Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımıza verdiği mücadele ve emekten dolayı huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Taha Zahid Özdemir’in de konuşma yaptığı zirvede; Türk dilinin korunması, ortak alfabe çalışmaları, kültürel hafızanın gelecek nesillere aktarılması ve Türk dünyasının ortak gelecek vizyonunun güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Başkan Büyükkılıç, zirve kapsamında KKTC Aksakalı Oktay Öksüzoğlu ve Türk dünyasından gelen misafirlerle de bir araya geldi.

Türkiye’den Azerbaycan’a, Kazakistan’dan Özbekistan’a, Kırgızistan’dan Türkmenistan’a, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Macaristan’a kadar geniş bir coğrafyadan katılımın olduğu zirve, Türk dünyasının ortak hafızasını ve ortak istikbal idealini güçlendiren tarihi buluşmalardan biri oldu.