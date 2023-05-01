Başkan Büyükkılıç'tan '4'üncü Organize Sanayi' müjdesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ticaretin, endüstrinin ve sanayinin merkezi Kayseri'ye bir müjde paylaşarak, '4'üncü Organize Sanayi Bölgesi için Tarım ve Orman Bakanlığı'mızdan da onay çıktı. Şehrimize ve sanayicimize hayırlı olsun' dedi.

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  • 01.05.2023 12:52
  • Güncelleme: 01.05.2023 17:10
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Başkan Büyükkılıç'tan '4'üncü Organize Sanayi' müjdesi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ticaretin, endüstrinin ve sanayinin merkezi Kayseri’ye bir müjde paylaşarak, “4’üncü Organize Sanayi Bölgesi için Tarım ve Orman Bakanlığı’mızdan da onay çıktı. Şehrimize ve sanayicimize hayırlı olsun” dedi.

Başkan Büyükkılıç, geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediyesi’nin kurucu üye olduğu Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulması için onay geldiği müjdesinin ardından, şimdi de 4’üncü Organize Sanayi Bölgesi için Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan onay çıktığını duyurdu.

Kayseri’nin ticaretin, endüstrinin ve sanayinin merkezi olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Kayseri’miz için bir güzel haberi daha paylaşmak istiyorum. 4’üncü Organize Sanayi Bölgesi için Tarım ve Orman Bakanlığı’mızdan da onay çıktı. Hayırlı olsun Kayserim” dedi.

Başkan Büyükkılıç, Kayserili sanayicilerin ekonomiye can suyu veren çalışmalar yaptığını, 150’den fazla ülkeye 4 milyon dolara varan ihracat ile kentin yüz akı olduğunu hatırlatarak, “Kayserili sanayicilerimize de 4’üncü organize sanayimiz hayırlı uğurlu olsun. Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi’nin ardından 4’üncü organize sanayi için Bakanlığı’mız onayı verdi” diye konuştu.

Tüm emeği geçenlere teşekkür eden Büyükkılıç, “Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar ve Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişci’ye katkı ve desteklerinden dolayı şehrim adına şükranlarımı arz ediyorum” diye konuştu.

İHA

Kayseri Gündem
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