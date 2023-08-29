Başkan Büyükkılıç'tan 'akıllı ulaşım' vurgusu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yaklaşık 92 milyon TL’lik yatırıma imza atılan Şehit Üsteğmen Mustafa Şimşek Bulvarı’nın Malatya yoluna bağlantısının açılış töreninde “akıllı ulaşım” vurgusu yaptı.

Teknoloji ile ulaşımı entegre eden, akıllı ulaşım sistemlerini yaygınlaştırmaya özen gösteren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ulaşım alanında da akıllı uygulamaları içeren hizmetlerini yürütüyor. Şehit Üsteğmen Mustafa Şimşek Bulvarı’nın Malatya yoluna bağlantısının açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, akıllı ulaşıma vurgu yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, “Akıllı Şehir mantığı içerisinde, Akıllı Kavşak çalışmalarıyla da adeta şehrimizle ilgili hem yeşil dalga çalışmaları hem de kavşak çalışmalarındaki dijital çalışmalarla şehrimizde konforu arttırıyor, merkezi denetleme anlayışını hayata geçiriyoruz” dedi.

“125 adet kavşağımıza ‘akıllı kavşak’ imalatı yapıldı”

125 kavşakta ‘akıllı kavşak uygulaması yapıldığını belirten Büyükkılıç, “174 adet karayolu sinyalizasyon noktasının ana arterleri üzerinde yer alan 125 adet kavşağımıza ‘akıllı kavşak’ imalatı yapılmış olup, Trafik Kontrol Merkezi’nden yönetmekteyiz. Akıllı kavşaklarda yoğunluğa göre sinyal süreleri otomatik olarak değişmekte, maksimum seviyede araç geçişi sağlanmaktadır. Akıllı kavşaklarda yer alan toplam bin 170 adet sensörden gelen veriler, anlamlandırılarak trafik yönetimi sağlanmaktadır” diye konuştu.

300 kamera ile ana arter ve kavşaklar izleniyor

Başkan Büyükkılıç, Trafik Kontrol Merkezi’nden 300 adet kamera ile ana arterler ve kavşakların izlendiğine vurgu yaparak, “İlgili birimlerle koordinasyon sağlanmaktadır. Şehir merkezinde yer alan kavşaklarda 50 adet kesintisiz güç kaynağı montajı yapılmış olup, elektrik kesildiğinde de elektrikten faydalanma yönündeki çalışmalarımızı da hayata geçirmekteyiz” ifadelerini kullandı.

16 arterde yeşil dalga uygulaması

Şehir genelinde 16 arterde Yeşil Dalga Uygulaması ile trafiğin güvenli ve verimli bir hız aralığında seyretmesinin sağlandığına dikkat çeken Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu arterlerde kavşaklarda beklemeden vatandaşlarımızın seyahat edebilmesi sağlanmaktadır. Tabi ki bunu hayata geçirmek için değerli sürücülerimiz açısından kurallara mutlaka uymaları gerekir. Orada yazan sürat kurallarına uymadığı zaman takdir edersiniz bu yeşil dalgadan yararlanamaz. Bu akıllı kavşak imalatları, yeşil dalga uygulaması sayesinde bekleme süreleri azalıyor, hem de egzoz emisyon gazı salınımı ile daha az yakıt tüketimi de böylece sağlanmış oluyor.”

Başkan Büyükkılıç, ulaşımdaki bu konforu artırma yönündeki çalışmaları sürdürdüklerini sözlerine ekledi.