Başkan Büyükkılıç'tan 'Miraç Kandili' mesajı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Büyükkılıç, 'Miraç mucizesinin gerçekleştiği bu manevi gecenin, feyzinden, bereketinden nasiplenerek, kardeşçe, dostça her zaman birlik, beraberlik içerisinde bu gecenin bereketini ve güzelliğini hayatımıza katarak yaşayalım' dedi.

PAYLAŞ
  • 16.02.2023 11:52
  • Güncelleme: 16.02.2023 17:13
  • 93
Başkan Büyükkılıç'tan 'Miraç Kandili' mesajı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Büyükkılıç, “Miraç mucizesinin gerçekleştiği bu manevi gecenin, feyzinden, bereketinden nasiplenerek, kardeşçe, dostça her zaman birlik, beraberlik içerisinde bu gecenin bereketini ve güzelliğini hayatımıza katarak yaşayalım” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Miraç Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında Türkiye’nin yüreğinde derin yaralar açan, asrın en büyük deprem felaketinin yaşandığı bugünlerde, ülke ve millet olarak kenetlenmeye ihtiyaç duyulduğunu, birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde gönül gönüle olmanın yaraları saracak derecede önemi bulunduğunu ifade ederek, Miraç Kandili’nin hep birlikte el ele, omuz omuza yürümeye vesile olmasını temenni etti.

Başkan Büyükkılıç, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V.) Miraç mucizesinin gerçekleştiği bu mübarek gecede, üç ayların içerisinde, tövbe kapıları sonuna kadar açık. Dualarımızı bol bol edeceğiz. Müminlere namaz hediye edilen Miraç gecesinde namazımızı kılacağız. Miraç Kandili’nin gündüzü ve gecesini bu şuurla dolu dolu geçirerek, manevi dünyamızı aydınlatacağız. Miraç Kandili, içerisinde büyük hikmetler biriktiren, mucizelerle dolu bir zaman dilimi. Hassas dönemlerden geçtiğimiz ve mucizelere tanıklık ettiğimiz şu günleri Rabbim, Miraç hürmetine, daha kolay atlatmamızı nasip eylesin. Bu vesileyle başta Kayserili hemşehrilerimizin ve tüm İslam âleminin Miraç Kandili’ni kutluyor, kandilin bütün insanlığa huzur ve mutluluk getirmesi, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.”

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Depremin bilançosu: Kayseri'de 73 ağır hasarlı yer tespit edildi

Depremin bilançosu: Kayseri'de 73 ağır hasarlı yer tespit edildi

Düğününde şoku yaşayan gelin: 'Önümüzü kesip, camı yumrukladılar'

Düğününde şoku yaşayan gelin: 'Önümüzü kesip, camı yumrukladılar'

Dev Bağış Kampanyasında Kayserililerin Sesi Cılız Çıktı

Dev Bağış Kampanyasında Kayserililerin Sesi Cılız Çıktı

Vali vekili değişti

Vali vekili değişti

Kayseri OSB Teknik Koleji deprem bölgesi için 200 varil soba üretti

Kayseri OSB Teknik Koleji deprem bölgesi için 200 varil soba üretti

Başkan Büyükkılıç'tan 'Miraç Kandili' mesajı

Başkan Büyükkılıç'tan 'Miraç Kandili' mesajı

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

2
Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

3
Enkazdan çıktıktan sonra aklına ilk gelen soğuk ayran oldu

Enkazdan çıktıktan sonra aklına ilk gelen soğuk ayran oldu

4
Kayserili İş Adamı Süleyman Çetinsaya'dan AFAD'a 20 milyon lira bağış

Kayserili İş Adamı Süleyman Çetinsaya’dan AFAD’a 20 milyon lira bağış

5
Başkan Yalçın'dan sanayicilere depremzedeler için yardım çağrısı

Başkan Yalçın'dan sanayicilere depremzedeler için yardım çağrısı

6
Tarihi cami depremde yıkıldı

Tarihi cami depremde yıkıldı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AK Parti Talas Kadın Kolları kadın depremzedelere hijyen seti dağıttı

AK Parti Talas Kadın Kolları kadın depremzedelere hijyen seti dağıttı

CHP'li Ünalmış'ın konteyner çağrısı yanıt buldu

CHP'li Ünalmış’ın konteyner çağrısı yanıt buldu

DAHA FAZLA
İYİ Partili Yücel, 'Bu yaraları hep birlikte saracağız'

İYİ Partili Yücel, “Bu yaraları hep birlikte saracağız”

Rehin aldığı eşini bırakan şüpheliyi ikna çalışmaları sürüyor

Rehin aldığı eşini bırakan şüpheliyi ikna çalışmaları sürüyor

Kayseri Mimarlar Odası, Kahramanmaraş'ta geçici yaşam çadırları kurdu

Kayseri Mimarlar Odası, Kahramanmaraş'ta geçici yaşam çadırları kurdu

Kayseri'de 73 ağır hasarlı yapı var: 5 okul boşaltılıyor

Kayseri’de 73 ağır hasarlı yapı var: 5 okul boşaltılıyor

Kayseri'de 30 bin 87 depremzede var

Kayseri’de 30 bin 87 depremzede var