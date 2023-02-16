Başkan Büyükkılıç'tan 'Miraç Kandili' mesajı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Büyükkılıç, “Miraç mucizesinin gerçekleştiği bu manevi gecenin, feyzinden, bereketinden nasiplenerek, kardeşçe, dostça her zaman birlik, beraberlik içerisinde bu gecenin bereketini ve güzelliğini hayatımıza katarak yaşayalım” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Miraç Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında Türkiye’nin yüreğinde derin yaralar açan, asrın en büyük deprem felaketinin yaşandığı bugünlerde, ülke ve millet olarak kenetlenmeye ihtiyaç duyulduğunu, birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde gönül gönüle olmanın yaraları saracak derecede önemi bulunduğunu ifade ederek, Miraç Kandili’nin hep birlikte el ele, omuz omuza yürümeye vesile olmasını temenni etti.

Başkan Büyükkılıç, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V.) Miraç mucizesinin gerçekleştiği bu mübarek gecede, üç ayların içerisinde, tövbe kapıları sonuna kadar açık. Dualarımızı bol bol edeceğiz. Müminlere namaz hediye edilen Miraç gecesinde namazımızı kılacağız. Miraç Kandili’nin gündüzü ve gecesini bu şuurla dolu dolu geçirerek, manevi dünyamızı aydınlatacağız. Miraç Kandili, içerisinde büyük hikmetler biriktiren, mucizelerle dolu bir zaman dilimi. Hassas dönemlerden geçtiğimiz ve mucizelere tanıklık ettiğimiz şu günleri Rabbim, Miraç hürmetine, daha kolay atlatmamızı nasip eylesin. Bu vesileyle başta Kayserili hemşehrilerimizin ve tüm İslam âleminin Miraç Kandili’ni kutluyor, kandilin bütün insanlığa huzur ve mutluluk getirmesi, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.”