Başkan Büyükkılıç'tan 'sandığa gidin' çağrısı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayserili vatandaşlara 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde sandığa gitmeleri çağrısında bulunarak 'Kayseri'mizde huzur içerisinde, demokrasi şöleni içerisinde seçimlerin yapılacağını umuyor ve inanıyoruz. Hemşehrilerimizin mutlaka sandığa gitmelerini, sandıkta kararlarını vermelerini ve ihmal etmemelerini hatırlatmak istiyorum' dedi.

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  • 08.05.2023 11:32
  • Güncelleme: 08.05.2023 11:47
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Başkan Büyükkılıç'tan 'sandığa gidin' çağrısı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayserili vatandaşlara 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde sandığa gitmeleri çağrısında bulunarak “Kayseri’mizde huzur içerisinde, demokrasi şöleni içerisinde seçimlerin yapılacağını umuyor ve inanıyoruz. Hemşehrilerimizin mutlaka sandığa gitmelerini, sandıkta kararlarını vermelerini ve ihmal etmemelerini hatırlatmak istiyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kayseri’yi çok sevdiğini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, hafta sonu gerçekleşen mitingi değerlendirerek, “Cumhurbaşkanımız bizim şahsımızda şehrimize iltifat ediyor. Miting meydanında da vurguladığımız gibi Kayserimizin insanlarını sırtımızda taşısak az. Deprem bölgesinde her aşamada Kayserimizden, Kayserimizin hayırsever insanlarından bahsedildi ve Kayserimiz üzerine düşeni fazlasıyla yaptı, hemşehrilerime bir kez daha teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Kayseri’mizi çok seviyor, bizleri çok seviyor” dedi.

Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her zaman Kayserililerin yanında olduğunu belirterek, “Yaklaşık 21 yıllık süreç içerisinde bizleri yalnız bırakmayan, insanlığa hizmet sevdamızın yanında yer alan Kayserili hemşehrilerim diye söz ediyor. Biz de ona layık olmak için çırpınıyoruz. Ne zaman bir talebimiz olsa samimi olarak yaklaşan ve çözüm yönünde irade gösteren bir yaklaşım sergiliyor” diye konuştu.

Kayseri’nin mitingde Erdoğan’a olan desteğini haykırdığına dikkat çeken Büyükkılıç, “Kayserili hayırsever, Kayserili hamiyetperver, Kayserili yatırımcı ama en önemlisi bu süreçte gözlemledik ki Kayserimiz adeta Orta Anadolu’dan haykırdı, ‘Biz Cumhurbaşkanımızın yanındayız, onun sevdasının yanındayız, ay yıldızlı Türk bayrağımızla, vatanımızla, milletimizle, devletimizle sahip çıkma duygusuyla Sayın Cumhurbaşkanımızla el eleyiz, gönül gönüleyiz’ dedi. Biz de biriz, beraberiz hep birlikte Kayseri’yiz, hep birlikte Türkiye’yiz diyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’yi daha iyi noktalara taşıma yönünde her türlü gayretlerini sürdüreceklerini ifade ederek, “Kayseri’mizin güzel insanları iyi ki var. Sayın Cumhurbaşkanımız da Kayseri’ye olan sevgisiyle, muhabbetiyle iyi ki var” dedi.

14 Mayıs’ta gerçekleşecek olan seçimler ile ilgili de açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, “Sağlıklı, huzurlu, ülkemize ve Kayseri’mize yakışır bir süreç içerisinde, demokrasi kuralları içerisinde bir seçim olmasını temenni ediyorum. Teşkilatlarımıza, adaylarımıza, belediye başkanlarımıza, her kademedeki mahalle temsilcilerimize teşekkür ediyorum. Kayseri’mizin o fedakâr insanlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Kayseri, Erdoğan’ı ve onun yol arkadaşlarını yalnız bırakmayacak”

Başkan Büyükkılıç, Kayserili vatandaşlara seçim günü sandığa gitmeleri çağrısında bulunarak, şunları söyledi:

“Kayseri’mizde huzur içerisinde, demokrasi şöleni içerisinde seçimlerin yapılacağını umuyor ve inanıyoruz. Vatandaşlarımızdan bir başkanları olmaktan öte şunu arz ediyorum. Kararlarına saygı duyuyoruz, mutlaka sandığa gitmelerini, sandıkta kararlarını vermelerini ve ihmal etmemelerini hatırlatmak istiyorum. 20 yıllık süre içerisinde gece gündüz demeden, ekibiyle, kadrosuyla, tecrübesiyle, insanlığıyla koşuşturan Recep Tayyip Erdoğan’ı ve onun yol arkadaşlarını yalnız bırakmayacağına inanıyorum. Yapılacak seçimlerin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ve 16 ilçe belediye başkanı kardeşimizle el ele, yerel yöneticiler olarak üzerimize düşen ne varsa onu yapmaya devam edeceğimizi paylaşıyoruz.”

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İHA

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