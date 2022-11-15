Başkan Büyükkılıç'tan 'TOGG' Jesti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, örnek teşkil etmesi için 16 ilçe belediye başkanlarının yerli ve milli otomobil TOGG'u hizmet aracı olarak kullanması için Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nden talepte bulunacaklarını söyledi.

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  • 15.11.2022 11:33
  • Güncelleme: 15.11.2022 11:56
Başkan Büyükkılıç'tan 'TOGG' Jesti
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, örnek teşkil etmesi için 16 ilçe belediye başkanlarının yerli ve milli otomobil TOGG’u hizmet aracı olarak kullanması için Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nden talepte bulunacaklarını söyledi.

Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı’nda Cumhuriyetin 99’uncu yılına armağan olarak banttan indirilen Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yerli ve milli teknoloji hamlesi, hayalleri gerçekleştiren Türkiye’nin ilk yerli otomobili TOGG’un 2023 yılı Şubat ayında satışa çıkması beklenirken, Başkan Büyükkılıç, mecliste yaptığı açıklamada, Türkiye’nin milli otomobil çalışmasının hayırlı olmasını temenni ederek, “TOGG ile ilgili Kayseri’mize yakışır şekilde 38 adet talepte bulunduk” dedi. Büyükkılıç, ayrıca örnek teşkil etmesi için 16 ilçe belediye başkanlarının yerli ve milli otomobil TOGG’u hizmet aracı olarak kullanmasını vurgulayarak, “Yerli ve mili arabalar gelince her ilçeye birer tane, meclisimizden karar alıp, ihtiyacı olan ilçelerimizin kullanımına sunmak en doğru olanı diye düşünüyorum” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, yapılacak bu çalışmanın örnek teşkil etmesini temenni etti.

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İHA

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