Başkan Büyükkılıç'tan 20 milyon TL'lik yol yapım çalışmalarına denetleme

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sona yaklaşılan 20 milyon TL maliyetli Mustafa Şimşek Bulvarı'nı Nalçik Bulvarı'na bağlayacak olan yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç, önemli bir bulvar olan yolda sona yaklaşıldığını belirtti.

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  • 12.06.2023 11:13
  • Güncelleme: 12.06.2023 11:17
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Başkan Büyükkılıç'tan 20 milyon TL'lik yol yapım çalışmalarına denetleme
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sona yaklaşılan 20 milyon TL maliyetli Mustafa Şimşek Bulvarı’nı Nalçik Bulvarı’na bağlayacak olan yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç, önemli bir bulvar olan yolda sona yaklaşıldığını belirtti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın öncülüğünde şehrin dört bir yanını birbirinden geniş ve modern yollarla birbirine bağlamaya devam ediyor.

Bu çerçevede Şehit Üsteğmen Mustafa Şimşek Bulvarı’nı Nalçik Bulvarı’na bağlayacak olan yol çalışmalarını denetleyen Başkan Büyükkılıç, yol yapım çalışmalarında, proje detayları hakkında bilgi aldı. Başkan Büyükkılıç’a incelemelerde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman, Ali Hasdal ve daire başkanları da eşlik etti.

Şehit Üsteğmen Mustafa Şimşek Bulvarı’nın çalışmalarında sona gelindiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, “Mustafa Şimşek Bulvarı’mızın devamı epeyce konuşulan bağlantısı bugünlere kadar süren bizim için önemli bir bulvardı. Şimdi sonuna gelindi. Cenabı Allah’a şükürler olsun. Mustafa Şimşek’in devamından başlayıp, Yıldırım Beyazıt Mahallesi’ni geçip, Sami İpek Bulvar kanadının olduğu yerden devam etmek suretiyle Germir üzerinden Malatya yoluna bağlanan önemli arterimiz. 30 metrelik yolumuz şu anda sona yaklaşıldı” diye konuştu.

“Sadece yol yapılmış olmuyor”

Yolun hayırlı uğurlu olmasını temenni eden Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şehrimize yakışan buradaki hem imarlaşma hareketleri hem de yol standartı hem de kestirme olarak Malatya yoluna çıkarak, adeta trafiği de rahatlatan alternatif bir ana arter ortaya çıkmış oldu. Emeği geçenlere, yüklenici firmalarımıza teşekkür ediyorum. Tabi sadece yol yapılmış olmuyor. Burada altyapı birimlerimiz, elektrik şirketimiz, Kayserigazımız, KASKİ’miz su ile ilgili, kanalla ilgili diğer çalışmalarımızda koordinasyon içerisinde yapılıyor. Büyük bir maliyetin ortaya çıktığını, sona da gelindiğini belirterek, emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”

Başkan Büyükkılıç, araç sürücülerine trafik kurallarına uymaları yönünde hatırlatmada bulunarak, “Tabi yolların standardı yükseldikçe ister istemez sürücülerimizin bu konfordan yararlanma anlayışı içerisinde suratlarının da arttığını görüyoruz ama kurallara uyarlarsa hem kendileri rahat eder, hem de sıkıntı oluşturmaz. Bu yönüyle böyle bir beklentimizin olduğunu kurallara uymalarını hem kendisi açısından hem de şehrimiz açısından önem arz edeceğini buradan hatırlatmakta fayda var” ifadelerini kullandı.

Asfalt seriminin ardından yol çizgileri de çekilerek çalışmalarda sona gelinen, 7 kilometre uzunluktaki Şehit Üsteğmen Mustafa Şimşek Bulvarı’nın 2 bin 700 metrelik son etabının da tamamlanması ile Kılıçaslan, Köşk, Alpaslan ve Yıldırım Beyazıt mahallelerinden Malatya yoluna doğrudan erişim sağlanacak.

15 bin ton asfalt döküldü

Şehrin dört bir yanını, birbirinden geniş ve modern yollarla birbirine bağlamaya devam eden Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, Şehit Üsteğmen Mustafa Şimşek Bulvarı’nı Nalçik Bulvarı’na bağlayacak olan yol için 15 bin ton asfalt kullandı. Altyapı, üstyapı, taşkın kanalları üzerine yapılan köprüler ve yol yapım işleri için de harcama yapılan yolun yatırım bedeli ise yaklaşık 20 milyon TL oldu.

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İHA

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