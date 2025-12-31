Başkan Büyükkılıç'tan '2026 Yılı' Mesajı

Mesajında Türkiye’nin üreten eli, düşünen beyni Kayseri’de hizmetten hizmete, yatırımdan yatırıma koştukları bir yılı daha geride bıraktıklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, Kayseri’ye yeni proje ve yatırımlar kazandırmanın onurunu taşıyacakları bir yıla daha girmenin mutluluğunu ve heyecanını yaşadıklarını belirtti.

“Hemşehrilerimizin Bizlere Teveccühüne En Güzel Teşekkürümüz: Yatırım ve Projelerimiz”

Yatırım ve hizmet üretmeyi önce insan diyerek düstur edindiklerini dile getiren Büyükkılıç, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın eser ve hizmet siyaseti vizyonu doğrultusunda yıllardır belediyecilik hizmetlerimizi hemşehrilerimize sunmanın gayreti içerisindeyiz. Halka hizmet Hakk’a hizmet anlayışı ve insanı yaşat ki devlet yaşasın kaygısıyla yürüdüğümüz bu hizmet yolunda, Kayseri Modeli Belediyecilik imzasını taşıyan yatırım ve projelerimizle bütçesinden yatırıma en çok pay ayıran büyükşehirlerin başında gelmemiz, hemşehrilerimizin bizlere teveccühüne en güzel teşekkürümüz olsa gerek. Hizmet aşkımızı daima canlı tutarak sevdamız olan bu şehre kazandırdığımız hizmetlerin Kayseri’mize kattığı güzelliklere hep birlikte şahitlik etmenin heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Türkiye genelinde 30 büyükşehir arasında bütçesinden yatırıma en çok pay ayıran büyükşehir belediyesi olarak ilk sıralarda yer aldıklarını belirterek, şunları söyledi:

“Geride bıraktığımız hizmet ve yatırım dolu 2025 yılında ulaşımdan altyapıya, eğitimden sağlığa, tarım ve hayvancılıktan turizme, spordan kültür sanata kadar hemen her alanda daha da güçlü bir Kayseri inşa etmenin gayreti ile çalıştık. Şehir ve ülke ekonomisine katkı sunan üretken yönümüzü inşallah daha da geliştirerek hemşehrilerimiz ve milletimizin huzur ve refahını arttırmayı amaç edinen bir şehir olarak 2026 yılında da ülkemize güç katmaya devam edeceğiz.”

“Eser ve Hizmet Siyaseti 2026 Yılına da Damga Vuracak”

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2026 yılında da proje ve yatırımların devam edeceğini vurgulayarak, “Her zaman ifade ettiğimiz ve büyük bir dayanışma içerisinde uyguladığımız gibi 16 ilçemizi kucaklayan bir anlayışla yeni yılda da proje ve yatırımlarımızla şehrimizin her bir köşesine Büyükşehir imzasını atmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin hizmetkârı olmaktan büyük bir onur duyduklarını ifade ederek mesajının sonunda şunları kaydetti:

“Bizi seven, güvenen ve seçen hemşehrilerimize hizmet için yürüdüğümüz bu yolda her yeni yıl, Kayseri’mize daha etkin ve daha kaliteli yerel yönetim hizmeti sunma sorumluluğumuzu yerine getirme gayretimize yeni bir soluk getiriyor. Sürekli değişen ve gelişen dünyada daima gelişim halinde olan bir şehir inşa etmek ve 2026 yılında da doğduğumuz, büyüdüğümüz, doyduğumuz ve kardeşçe yaşadığımız kadim kentimize değer katmak için var gücümüzle çalışacağız. Bu duygu ve düşüncelerle 2026 yılının esenlikler getirmesini temenni ediyor, başta Kayserili hemşehrilerim olmak üzere miladi yeni yılımız ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için huzura, sağlığa ve berekete vesile olsun diyorum.”