Başkan Büyükkılıç'tan 23 Nisan'da 'Çocuk Dostu Şehir' vurgusu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının 106’ncı yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı yayımladığı anlamlı bir mesajla kutladı. Dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayramın gururunu yaşadıklarını belirten Büyükkılıç, Kayseri’de hayata geçirilen projelerle çocukların donanımlı bireyler olarak yetişmesi için gece gündüz çalıştıklarını ifade etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anan Başkan Büyükkılıç, “Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı bu müstesna günde, yavrularımızı sevgiyle kucaklıyorum” dedi.

Çocukların donanımlı bireyler olarak yetişmesi için eğitime, kültüre ve bilime büyük yatırımlar yaptıklarını belirten Büyükkılıç, Kayseri’de hayata geçirilen projelerle adeta bir çocuk dostu şehir inşa ettiklerini ifade etti.

“Kitapların Dünyasında Bir Kültür Şöleni: 8. Kayseri Kitap Fuarı”

Çocukların dijital bağımlılıktan uzaklaşıp kitaplarla dost olması gerektiğini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, mesajında devam eden büyük organizasyona dikkat çekti:

“8. Kayseri Kitap Fuarımız; 518 yayınevi, yurt içinden ve yurt dışından katılan yaklaşık 500 yazar ve 3 milyondan fazla kitap ile adeta bir kültür şölenine dönüştü. 23 Nisan coşkusunu yaşarken, tüm çocuklarımızı 17-26 Nisan tarihleri arasında Dünya Ticaret Merkezi’nde kitapların büyülü dünyasıyla buluşmaya davet ediyorum.”

“Besime Özderici ve Yüksel Ateş Merkezlerimizle Özel Evlatlarımızın Yanındayız”

Başkan Büyükkılıç, özel gereksinimli çocuklara yönelik hayata geçirilen projelerin kendileri için birer "gönül işi" olduğunu belirterek, şu detayları paylaştı:

“Türkiye’nin en kapsamlı tesislerinden biri olan Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’mizde düzenlediğimiz etkinliklerle özel çocuklarımızın gönüllerine dokunuyoruz. Yine belediyemizin özel kurumu olan Yüksel Ateş Engelsiz Çocukevi’nde evlatlarımızın her zaman yanındayız. Onları sosyal hayata dâhil etmek, ağaç dikim etkinlikleriyle çevre bilincini aşılamak önceliğimizdir.”

“Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi’nden Bilim Merkezi’ne Uzanan Eğitim Köprüsü”

Kayseri’de çocukların sadece okulda değil, her alanda gelişim göstermesi için çalıştıklarını ifade eden Büyükkılıç, belediye bünyesindeki hizmetleri şöyle sıraladı:

“Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu’nda resim, sinema, müzik ve masal atölyelerimiz ücretsiz olarak sürüyor. Kayseri Bilim Merkezi’miz ise evlatlarımızın merak duygusunu teknoloji ve keşifle birleştiriyor. KAYMEK aracılığıyla Kayseri Aile Platformu koordinasyonunda ailelerimizi, çocuklarımızın güvenliği ve sağlıklı gelişimi konusunda bilinçlendiriyoruz. Kayseri Kent Konseyi Çocuk Hakları Çalışma Grubu ile düzenlediğimiz ‘Çocuk Hakları Çalıştayı’, evlatlarımızın geleceği için önemli bir yol haritası oldu.”

“Spor ve Sosyal Destekle Tam Zamanlı Hizmet”

Çocukların fiziksel gelişimi için Spor A.Ş. eliyle düzenlenen şenliklerden bahseden Başkan Büyükkılıç, sosyal belediyecilikte sınır tanımadıklarını belirtti:

“Spor A.Ş. tarafından her dönem düzenlenen çocuk eğitimleri ve şenliklerinin yanı sıra, Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu kapsamında gerçekleştirdiğimiz ‘Çocuk Maratonu’ ile neşeli anlara imza atıyoruz. Ayrıca; ulaşım kartı, süt yardımı, kırtasiye ve beslenme desteği gibi kalemlerle evlatlarımızın her ihtiyacında yanlarında olmaya devam ediyoruz.”

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç mesajını, “Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı bu anlamlı günde, hem Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluş yıl dönümünü hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor, tüm çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyorum. Çocuklarımızın gülen yüzü, bizim en büyük motivasyon kaynağımızdır” sözleriyle noktaladı.