Başkan Büyükkılıç'tan 35 milyon TL'lik yol açıklaması

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, cazibesini hızla artıran Erkilet Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde 35 milyon TL'ye maliyetli yol, altyapı şebekeleri ve çevre düzenlemeleri yapılan çalışmaların ilk etabında son aşamaya gelindiğini duyurdu.

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  • 22.10.2023 12:10
  • Güncelleme: 22.10.2023 14:08
Başkan Büyükkılıç'tan 35 milyon TL'lik yol açıklaması
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, cazibesini hızla artıran Erkilet Ertuğrul Gazi Mahallesi’nde 35 milyon TL’ye maliyetli yol, altyapı şebekeleri ve çevre düzenlemeleri yapılan çalışmaların ilk etabında son aşamaya gelindiğini duyurdu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentte gerek altyapı gerekse ulaşıma yönelik yatırımları hayata geçirerek vatandaşın ulaşım konforunu ve güvenliğini en üst seviyede sağlamaya gayret gösteriyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada; “Kayseri Şehir Hastanesi’nin yapımı, Anafartalar - Şehir Hastanesi - Kumsmall AVM Raylı Sistem hattının tamamlanarak hizmete girmesi ile birlikte cazibesini artıran ve yapılaşma oranının hızla yükseldiği Erkilet Ertuğrul Gazi Mahallesi olarak bilinen bölgede yol yapım ve asfaltlama faaliyetleri de hızla devam etmektedir” dedi. Bölgede birinci etabında başlatılan çalışmaların son aşamaya geldiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Ertuğrul Gazi Mahallesi içerisinde yer alan ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi önünden başlayarak, Erkilet Bulvarı’nda son bulacak 30 metre genişliğinde 3 bin 300 metre uzunluğundaki imar yolunun ilk bin 500 metrelik kısmı olan birinci etabında başlatılan çalışmalar son aşamaya gelmiştir. Yolun kalan kısmı için de projelendirme ve ihale hazırlık çalışmaları devam etmektedir” diye konuştu. Büyükkılıç, Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında yolun ilk bin 500 metrelik etabında toprak işlerinin tamamlandığını, 2 bin 440 metre uzunluğunda yağmur suyu ve kanalizasyon hattı döşendiğini ifade etti. Doğalgaz, içmesuyu ve diğer altyapı hatlarının da tesis edildiği yolda 25 bin ton plent-miks, temel-alttemel malzemesi serildiğine vurgu yapan Başkan Büyükkılıç; "Asfalt çalışmaları tamamlanmak üzere olan yolun çevre düzenlemeleri kapsamında aydınlatma direkleri, yaya ve bisiklet yolları ve peyzaj çalışmaları yapılmaktadır. Yolun bu etabında 5 bin metrekare yaya yolu ve bisiklet yolu devam eden ihale kapsamında yaptırılacaktır” şeklinde konuştu.

Büyükkılıç, 2 gidiş ve 2 geliş olmak üzere 4 şerit ve banket kısımlarından oluşan, ilk bin 500 metre uzunluğundaki bölümde yapılan çalışmaların yatırım bedelinin 35 milyon TL olduğunu sözlerine ekledi.

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İHA

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