Kayseri'ye 80 Km'lik bisiklet yolu planlanıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nü kutlayarak, Büyükşehir Belediyesi olarak kent genelinde 80 kilometrelik bisiklet yolu ile sağlıklı ve çevreci bir ulaşım aracı olan bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalar yaptıklarını söyledi.

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  • 02.06.2023 12:16
  • Güncelleme: 02.06.2023 13:30
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Kayseri'ye 80 Km'lik bisiklet yolu planlanıyor
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü’nü kutlayarak, Büyükşehir Belediyesi olarak kent genelinde 80 kilometrelik bisiklet yolu ile sağlıklı ve çevreci bir ulaşım aracı olan bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Kentin dört bir yanında yediden yetmişe Kayserililere hemen her alanda hizmet götüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için projelerini de sürdürüyor.

BÜYÜKKILIÇ’TAN “SAĞLIKLI VE ÇEVRECİ ULAŞIM” VURGUSU

3 Haziran Dünya Bisiklet Günü kutlanırken, sağlıklı ve çevreci bir ulaşım aracı olan bisikletli ulaşımın en gelişmiş modeli olan Kayseri Bisiklet Paylaşım Sistemi (KAYBİS) vatandaşlar tarafından beğeniyle kullanılıyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın özel önem verdiği bisiklet kullanımının yaygınlaşması ve daha konforlu hale getirilmesi için şehir genelinde bisiklet yollarının sayısı da arttırılıyor. Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada kent genelinde 80 kilometrelik bisiklet yolu yapıldığını, ayrıca 10 kilometrelik yeni bisiklet yolu yatırımı yapacaklarının altını çizdi.

SON 4 YILDA 35,6 KİLOMETRE BİSİKLET YOLU

Son 4 yılda 35,6 kilometre bisiklet yolu yapıldığını ve Kayseri’nin yollarının düz bir coğrafyada olduğunu belirten Büyükkılıç, “Düz bir şehirde yollarımızın hemen yanı başında bisiklet yolları mutlaka olmalı diye yola çıktık ve bu konuda da gerekli duyarlılığı gösteriyor, gerekli çalışmaları yapıyoruz. Kayseri’de 80 kilometrelik bisiklet yolu var, ayrıca 10 kilometrelik daha yeni bisiklet yolu ile bisiklet yolu uzunluğu 90 kilometreye çıkaracağız” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, yeni açtıkları yollarda mutlaka bisiklet yollarının da olmasına özen gösterdiklerini belirterek, ayrıca Türkiye’de ilk kez Erciyes Dağı’nda inşa edilen ve downhill, mtb gibi tüm dağ bisikleti kullanıcıları için farklı zorluk derecelerinde parkurların bulunduğu Erciyes’te çocuklar için de özel bisiklet ve aktivite parkı oluşturduklarını hatırlattı.

BÜYÜKKILIÇ’TAN BİSİKLET TURU’NA DAVET

Çevre dostu ve sağlıklı ulaşım aracı bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla ilan edilen 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü’nü de kutlayan Başkan Büyükkılıç, “Ayrıca pazar günü Büyükşehir Belediyesi’nin spor faaliyetlerinde öncü kuruluşu Spor A.Ş. tarafından Dünya Bisiklet Günü ve Dünya Çevre Günü temalı bisiklet turu, gerçekleşecek. Tüm hemşehrilerimizi bu özel etkinliğimize davet ediyorum” dedi.

Büyükkılıç, öte yandan Türkiye’nin ilk bisiklet paylaşım sistemi olan KAYBİS’in, bir yandan bisiklet paylaşım sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını yürütürken diğer taraftan da bisiklet kullanımını yaygınlaştırarak sağlıklı yaşama katkı sunduğunu vurguladı. Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin ödüllü bisiklet hizmeti olan çevreci, ekonomik ve sağlıklı ulaşım aracı KAYBİS’in, 24’ü yeni toplam 81 istasyon ve 1000 adet bisiklet ile Kayserililere hizmet verdiğini ifade etti.

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İHA

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