Başkan Büyükkılıç'tan AK Parti Milletvekillerine ziyaret
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Milletvekilleri Hulusi Akar, Ayşe Böhürler, Murat Cahid Cıngı ve Sayın Bayar Özsoy'u Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ziyaret ederek, görevlerinde başarılar diledi.
- 06.07.2023 18:41
- Güncelleme: 06.07.2023 18:41
- 48
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ankara temasları kapsamında
14 Mayıs 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görevine başlayan milletvekillerini ziyaret etti. Büyükkılıç, milletvekillerine görevlerinde başarılar ve kolaylıklar temenni etti.
Burada AK Parti Kayseri Milletvekilleri Hulusi Akar, Ayşe Böhürler, Murat Cahid Cıngı, Sayın Bayar Özsoy’u ziyaret eden Büyükkılıç, bir kez daha milletvekillerini tebrik ederek, yeni yasama döneminin hayırlı ve başarılı olmasını diledi.
1ha
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN