Başkan Büyükkılıç’tan AK Parti Milletvekillerine ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ankara temasları kapsamında

14 Mayıs 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görevine başlayan milletvekillerini ziyaret etti. Büyükkılıç, milletvekillerine görevlerinde başarılar ve kolaylıklar temenni etti.

Burada AK Parti Kayseri Milletvekilleri Hulusi Akar, Ayşe Böhürler, Murat Cahid Cıngı, Sayın Bayar Özsoy’u ziyaret eden Büyükkılıç, bir kez daha milletvekillerini tebrik ederek, yeni yasama döneminin hayırlı ve başarılı olmasını diledi.