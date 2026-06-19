Başkan Büyükkılıç'tan Akkışla ve Sarıoğlan Çiftlik Mahallesine Ziyaret

Kayseri Modeli Belediyecilik markasını kapsayıcı ve kucaklayıcı, ortak akış ve istişareye önem veren, 16 ilçenin her birine ve özellikle kırsala yönelik yatırım ve hizmet üretmeye özel önem veren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ilçe ziyaretlerini sürdürüyor.

Başkan Büyükkılıç, bu çerçevede Akkışla ilçesi ve Sarıoğlan ilçesi Çiftlik Mahallesi’ni ziyaret etti. Ziyaretlerine Akkışla ile başlayan Büyükkılıç, AK Parti Akkışla İlçe Başkanlığı’nda AK Parti İlçe Başkanı Halil Ufuk Burak, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada ilçe sakinlerine hitap eden Başkan Büyükkılıç, “Yakın zamanda Akkışla’ya uğrayamayınca içimde ukde oluştu. Yarın Erciyes Zirvesi var, iki bakanımız geliyor, TOBB başkanımız geliyor derken onun da hazırlıkları var. Bütün bunlara rağmen, o dostlarımı görmeden olmaz dedim. Mesafeyi açmadan yönümüzü Akkışla’ya çevirdik. Başkanımızı, meclis üyelerimizi, muhtarlarımızı, buradaki gönül insanlarını ziyaret edelim dedik” şeklinde konuştu.

Büyükkılıç, Akkışlalıların talep ve önerilerini alacaklarını belirterek, “Sizi dinlemek, varsa talepleriniz onları kardeşlerimiz marifetiyle çözme yönünde irade göstermek, sonra da dualarınızla birlikte buradan ayrılacağız” dedi.

Akkışlalılara misafirperverliklerinden dolayı teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, “Her birinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bizlere eşlik eden değerli mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız Akkışla’mızın güzel insanları, değerli dostlarımız, Allah hepinizden razı olsun” ifadelerini kullandı.

AK Parti Akkışla İlçe Başkanı Halil Ufuk Burak da ziyaretleri ve hizmetlerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür etti. İlçe sakinleri ise taleplerini bizzat Başkan Büyükkılıç’a ileterek, hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiler.

Büyükkılıç, Akkışla ziyaretinde ayrıca KAYMEK Akkışla Kadın ve Gençlik Merkezini ziyaret ederek verilen eğitimleri, yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Sarıoğlan Çiftlik’te Sıcak ve Samimi Sohbet

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, daha sonra Sarıoğlan ilçesi Çiftlik Mahallesi’ne geçti. Burada esnafları ziyaret ederek, mahalle sakinleri ile buluşan Başkan Büyükkılıç, esnaflara hayırlı işler temennilerinde bulunurken, vatandaşlarla sıcak ve samimi sohbetler gerçekleştirdi. Mahallelinin taleplerini bizzat dinleyen Büyükkılıç, samimi ve sıcak ilgilerinden dolayı Çiftlik Mahallesi sakinlerine teşekkür ederken, vatandaşlar da ziyaretleri ve hizmetlerinden dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ettiler.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a ziyaretlerinde, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, Fen İşleri Daire Başkanı Sedat Erdoğan, İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Vedat Kılıç ile KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan eşlik etti.