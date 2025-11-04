Başkan Büyükkılıç'tan Akkuyu Nükleer Santrali'ne teknik inceleme

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Mersin’in Gülnar ilçesinde inşası devam eden ve Türkiye’nin ilk nükleer enerji santrali olma özelliğini taşıyan Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ni (NGS) ziyaret etti.

Ziyarette Başkan Büyükkılıç’a, Gülnar Kaymakamı İsmail Şanal ve KCETAŞ Genel Müdürü Ahmet Emin Kilci de eşlik etti. Heyet, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Akkuyu Nükleer Güç Santrali Saha Koordinatörü Taha Aslan’dan santralin güncel durumu, işletme süreçleri ve enerji üretim kapasitesi hakkında kapsamlı bilgiler aldı.

Akkuyu NGS’nin, Türkiye’nin enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 10’unu karşılayacak kapasiteye sahip olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, projenin ülke enerji politikaları açısından taşıdığı stratejik öneme dikkat çekti.

Başkan Büyükkılıç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemizin enerji ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayacak olan Akkuyu NGS ile enerji bağımsızlığı yolunda önemli bir eşiği aşacağız ve en büyük enerji yatırımlarımızdan birini yapmış olarak tarihe geçeceğiz. Tüm bu vizyoner projelerin mimarı, ülkemizi her alanda güçlendiren liderliğiyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum. Onun kararlı duruşu ve güçlü liderliğiyle, Türkiye’nin enerjide tam bağımsızlık hedefi adım adım gerçeğe dönüşüyor.”