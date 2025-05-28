Başkan Büyükkılıç'tan 'Ankara Çıkarması'

AK Parti Kongre Merkezi’nde gerçekleşen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda partisinin il başkanlarına hitap eden Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Sizlerle omuz omuza yürümekten onur duyuyorum. Hizmetleriniz için teşekkür ediyorum. Rabbime sizler gibi yol arkadaşı verdiği için sonsuz hamd ediyorum” dedi.

Başkan Büyükkılıç, toplantı sonrası yaptığı değerlendirmede, “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkemizin geleceğine yönelik vizyonunu dinlemek bizler için önemli bir motivasyon kaynağı oldu” dedi.

Büyükkılıç’tan Bakanlarla Sıcak ve Samimi Görüşme

Toplantıda Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Betül Sayan Kaya ile bir araya gelen Büyükkılıç, Kayseri’nin kalkınmasına yönelik projeler hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Sıcak ve samimi atmosferde görüştüğü bakanlara Kayseri’ye verdikleri destek için teşekkür eden Büyükkılıç, “Bu görüşmeler şehrimizin gelişimine önemli katkılar sunacak” ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar ve İl Gençlik Kolları Başkanı Hayri Danacı da katıldı.

Başkan Büyükkılıç’tan Ankara Temasları

Öte yandan Ankara’daki temaslarına devam eden Başkan Büyükkılıç, Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki ASFAT Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa İlbaş’ı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Büyükkılıç ayrıca, Kayserili iş insanlarıyla birlikte KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu ile bir araya gelerek, şehrin havacılık alanındaki yatırımlarını değerlendirdi.

TOMTAŞ Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekşi ve iş dünyası temsilcilerinin de katıldığı görüşmede, devlet destekleriyle Kayseri’nin havacılık sektöründe önemli bir merkez haline gelmesi hedeflendi.

İstişare ve Değerlendirme Toplantısı

Ayrıca Başkan Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, AK Parti MKYK Üyesi, Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı, Sayın Bayar Özsoy ve Genel Başkan Vekil Yardımcısı İzzet Buzkan’ın yer aldığı “istişare ve değerlendirme” toplantısına katıldı.

Başkan Büyükkılıç, “Kayseri’nin kalkınması için Ankara’da yürüttüğümüz bu önemli temaslar şehrimizin geleceğine umutla bakmamızı sağlıyor. Kadim ve güzide şehrimiz, memleketimiz Kayseri’miz için birlik ve beraberlik içinde gayret etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.