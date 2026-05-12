Başkan Büyükkılıç'tan Ankara'da Gazetecilere 'Kayseri'nin Altın Çağı'nı anlattı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara’da Türkiye Basın Federasyonu’nda gerçekleştirilen program kapsamında kentte görev yapan gazetecilerle buluştu. Toplantıya Türkiye Basın Federasyonu Başkanı Sinan Burhan’ın yanı sıra çok sayıda basın mensubu katıldı.

Programda şehircilik, yerel yönetim çalışmaları ve kültürel belediyecilik anlayışı üzerine değerlendirmelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, Kayseri’de yürütülen projeler hakkında da bilgiler verdi.

Kayseri ve Erciyes’te “Altın Çağ” Vurgusu

Büyükkılıç, Erciyes’te kış sezonunun 18 Aralık’ta başladığını ve halen devam ettiğini belirterek, bu yıl bölgenin en uzun sezonlarından birinin yaşandığını söyledi. Başkan Büyükkılıç, sezon boyunca Erciyes’e 3 milyon 300 bin ziyaretçinin geldiğini ifade etti.

Erciyes’in 19 mekanik tesisi ve 112 kilometrelik pist uzunluğuyla güvenli ve modern bir kayak merkezi haline geldiğini kaydeden Büyükkılıç, “Bu sene adeta altın çağımızı yaşadık. Yeni oteller yapılıyor, yatırımlar artıyor. Erciyes artık ülke ekonomisine katkı sağlayan önemli bir değer haline geldi” dedi.

Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nin de Erciyes’e büyük katkı sunduğunu dile getiren Başkan Büyükkılıç, yurt içi ve yurt dışından 30’un üzerinde takımın kamp için Kayseri’ye geldiğini söyledi. Büyükkılıç, Erciyes’te yağan karın su kaynaklarına da büyük katkı sunduğunu belirtti.

Tarım ve Hayvancılıkta Güçlü Yatırımlar

Gazetecilerle sıcak bir ortamda gerçekleşen toplantıda konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin artık sanayi ve ticaretin yanı sıra tarım ve hayvancılıkta da öne çıkan şehirlerden biri olduğunu söyledi.

Pastırma ve sucuğun merkezi olan Kayseri’nin tarımsal üretimde de önemli bir noktaya ulaştığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, “30 büyükşehir arasında tarım ve hayvancılığa 1,2 milyar lirayı aşkın yatırımla en fazla destek veren belediyeyiz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi’nin manda, tavuk, koyun ve arı dağıtımları gerçekleştirdiğini kaydeden Büyükkılıç, 5 yıl önce dağıtılan koyunların çoğalarak 150 bine ulaştığını belirtti.

Kayseri, Türk Dünyası Kültür Başkenti

Kayseri’nin 6 bin yıllık geçmişe sahip kadim bir şehir olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, Kültepe kazılarında tarihin 7 bin yıl öncesine kadar uzandığını söyledi. Kayseri’nin farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan bir açık hava müzesi olduğunu ifade eden Büyükkılıç, Cumhuriyet Meydanı’ndaki Kayseri Kalesi, Hunat Hatun Külliyesi, Gevher Nesibe Darüşşifası ve Mimar Sinan mirasıyla şehrin kültürel zenginliğine dikkat çekti.

Kayseri’nin TÜRKSOY tarafından 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edildiğini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, “Türk cumhuriyetleriyle birlikte daha güçlü olma anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nin 1 milyon 260 bin metrekarelik büyüklüğüyle şehrin önemli yaşam alanlarından biri haline geldiğini ifade eden Büyükkılıç, geçtiğimiz yıl Kültür Yolu Festivali’nde yüz binlerce kişinin etkinliklere katıldığını söyledi.

Kayseri’nin gastronomi alanında da öne çıktığını belirten Başkan Büyükkılıç, Mutfak Sanatları Merkezi ile şehrin rol model hale geldiğini ve UNESCO Kreatif Şehirler Ağı’nda yer aldığını kaydetti.

İncesu’daki mozaik kazılarının ören yeri statüsüne kavuştuğunu da hatırlatan Büyükkılıç, şehir genelinde 8 farklı noktada arkeolojik kazı çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Başkan Büyükkılıç, Soğanlı Vadisi, Gesi Bağları, Koramaz Vadisi, Sultan Sazlığı ve yılkı atlarıyla ünlü Hürmetçi’nin Kayseri’nin önemli turizm değerleri arasında yer aldığını ifade etti.

Kayseri, 2029 Dünya Spor Başkenti Oldu

Kayseri’nin spor alanındaki başarılarına da değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehrin daha önce Avrupa Spor Şehri ünvanı aldığını, şimdi ise 2029 Dünya Spor Başkenti olduğunu söyledi.

Estonya’da gerçekleştirilen başvuruda Kayseri’nin spor tesisleri ve altyapısıyla öne çıktığını belirten Büyükkılıç, “Diğer ülkelerin şehirleri arasında en iyi spor tesisi ve altyapısına sahip şehir olarak Kayseri gösterildi. Kayseri artık dünyada sporla anılan şehirlerden biri olacak” dedi.

Yatırımda Lider Şehir

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlara ayırdığı bütçeyle de öne çıktığını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, son 5 yılda 3 kez birinci, 2 kez ikinci olduklarını söyledi.

Ulaşımdan akıllı şehircilik uygulamalarına kadar birçok alanda çalışmalar yürüttüklerini belirten Büyükkılıç, açılan her yeni yola bisiklet yolu da eklendiğini ifade etti.

Türkiye’de İlk Olan Proje: RES

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin, Türkiye’de büyükşehirler arasında ilk olan 3 türbinli Rüzgâr Enerji Santrali Projesi’ni hayata geçirdiğini kaydeden Başkan Büyükkılıç, projenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da takdir edildiğini söyledi.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen toplantıda gazetecilerin sorularını da cevaplayan Büyükkılıç, medya mensuplarıyla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Türkiye Basın Federasyonu Başkanı Sinan Burhan da Başkan Büyükkılıç’a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Programda Büyükkılıç’a AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan da eşlik etti.