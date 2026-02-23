Başkan Büyükkılıç'tan Baba Ocağı Develi'de Ramazan Buluşmaları

Kayseri’nin birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu yerel yönetimler alanında en güzel şekilde hissettiren Başkan Büyükkılıç, on bir ayın sultanı Ramazan ayı dolayısıyla ilçe ziyaretlerini sürdürüyor.

Bu çerçevede Büyükkılıç, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ile birlikte baba ocağı Develi’yi ziyaret ederek hemşehrileri ile buluştu. Başkan Büyükkılıç ve Bakan Yardımcısı Gürcan’a AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yasin Harmancı, İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Erkan Küp ve KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan eşlik ederken, ziyarette Develi Belediye Başkanı Adem Şengül, AK Parti Develi İlçe Başkanı Ali Ekmen ve ilçe teşkilatı mensupları hazır bulundu.

Develi ziyaretine AK Parti Develi İlçe Başkanlığı ziyareti ile başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ve beraberindeki heyet, burada partililer ve vatandaşlar ile bir araya geldi.

AK Parti Develi İlçe Başkanlığı’nda teşkilat mensuplarına hitap eden Başkan Büyükkılıç, Develililerin Ramazan-ı Şerif’lerini tebrik ederek, “Kendi memleketimize gelmenin, sıla-i rahim anlayışıyla sizlerle kucaklaşmanın sevincini yaşıyoruz. Ramazan ayı rahmet, mağfiret, birlik, beraberlik ayı” dedi.

Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi olarak kamu kurum ve kuruluşları ile birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergilediklerine işaret edip, gündem olan Kartal Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi’nde de gerek KASKİ gerek KCETAŞ ve gerekse doğal boyutunda ilgili kuruluşla birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde Kayserililer lehine çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Develi ilçesine kazandırılan projelere de değinen Başkan Büyükkılıç, Develi’de DSİ tarafından yürütülen taşkın kanal projesi kapsamında 100 milyon TL’lik kamulaştırma bedelini Kayseri Büyükşehir Belediyesi bütçesinden karşıladıklarını ve bunun yanında geçtiğimiz günlerde KASKİ Atık Su Arıtma Tesisi 2. Etap projesi kapsamında İLBANK ile 60 milyon euroluk yüzde 100 hibe desteği iş birliğine imza attıklarını söyledi.

Bir bereketi yaşadıklarını ifade eden Büyükkılıç, “Taşramızı çok önemsiyoruz. Bu alanda yapılan çalışmalarda 1 milyar TL tarım ve hayvancılık desteği verdik. Yatırımlara en çok pay ayıran bir belediye olarak Kayseri Büyükşehir Belediyesi 30 büyükşehir içerisinde birinci sırada. Sözümüzde durmanın anlayışı içerisinde yine 30 büyükşehir içerisinde vadettiklerini en çok hayata geçiren büyükşehir, Kayseri Büyükşehir Belediyesi. Üzerimize ne düşüyorsa emrinizdeyiz, hizmetinizdeyiz” diye konuştu.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan da Develi’de bulunmaktan dolayı duyduğu heyecanı dile getirerek, teşkilata verdikleri önem ve değeri ifade etti.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ise Başkan Büyükkılıç ve ekibine teşekkür ederek, Develililere hayırlı Ramazanlar dileklerini iletti.

“Memduh Başkanımın İnanılmaz Derecede Katkısını Gördük”

Develi Belediye Başkanı Adem Şengül de belediye olarak sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında Ramazan ayı faaliyetlerinden söz etti. Şengül, ilçeye hizmetlerinden dolayı Başkan Büyükkılıç ve ekibine teşekkür ederek, “Huzurlarınızda, Büyükşehir Belediye Başkanım Memduh Büyükkılıç’a canı gönülden teşekkür ediyorum Develi’m adına. 2024 yılında ve 2025 yılında Memduh Başkanımın inanılmaz derecede Develi’ye katkısını gördük. Şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Büyükkılıç’tan Develi Belediyesi’ne Ziyaret

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ve beraberlerindeki heyet, daha sonra Develi Belediye Başkanı Adem Şengül’ü makamında ziyaret etti.

Develi Belediye Başkanı Adem Şengül ziyarette bir kez daha Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ederek, “Büyükşehir olmasa biz birçok şeyi yapamayacağız. Bu bir gerçek. Burada Mahmut Gürcan Bakanıma da canı gönülden teşekkür ediyorum. Mahmut Gürcan Bakanım bize güç veriyor, kuvvet veriyor” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, Memleketi Develi’de İftar Sofrasının Bereketini Hemşehrileri ile Paylaştı

Develi Belediyesi ziyaretinin ardından Başkan Büyükkılıç, Bakan Yardımcısı Gürcan, AK Parti Kayseri İl Başkanı Okandan ve beraberlerindeki heyet, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Develi Kadın ve Gençlik Merkezi’nde Develi Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

Büyükkılıç, salona girişinde masaları dolaşarak vatandaşları selamladı ve onlarla sohbet ederek çocuklarla yakından ilgilendi.

“Develi’mize Birlik, Beraberlik Yakışır”

İftar programında hemşehrilerine hitap eden Başkan Büyükkılıç, gönül sofrasından dolayı Develi Belediye Başkanı Adem Şengül’e teşekkür ederek, “Ramazan’ınız mübarek olsun. Ramazan ayının feyzinden, bereketinden hep beraber istifade etmeyi Mevla’m nasip eylesin. Develi’mize birlik, beraberlik yakışır. İyi ki varsınız, sizler bizim gururumuzsunuz” dedi.

“Develi’mize de Çok Büyük Hizmetler Yapıyor”

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan da Develileri iftar sofrasında ağırlamaktan onur duyduklarını belirterek, “Hepinizin Ramazan-ı Şerif’i mübarek olsun. Cenabı Allah nice Ramazanlarda burada sizlerle beraber olmayı nasip etsin. Bu imkânı sağlayan teşkilatımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza da özelikle teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız biliyorsunuz, Develi’mizin evladı. Kayseri’ye yapmış olduğu hizmetlerin yanında Develi’mize de çok büyük hizmetler yapıyor” şeklinde konuştu.

Büyükkılıç, yemek dağıtım noktasına geçerek personelle birlikte vatandaşlara iftar yemeği ikramında bulundu.

Öte yandan, iftar programında Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan Etkinlikleri Develililere keyifli anlar yaşattı.

Büyükkılıç, AK Parti Develi İlçe Başkanlığı’nın Vefa İftarı Organizasyonu’na Katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, iftar programının ardından AK Parti Develi İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Maziden Bugüne Vefa İftarı Organizasyonu’na da katıldı. Burada teşkilat mensuplarına hitap eden Başkan Büyükkılıç, birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yaptı.

Büyükkılıç’ın ricası üzerine KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan 2024-2025 yıllarında ilçeye 571 milyon TL’lik bir yatırım yaptıklarını söyledi ve devam eden projeler hakkında bilgi verdi. Başkan Büyükkılıç, yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koştuklarının altını çizdi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ise Ramazan-ı Şerif’in Türkiye ve İslam âlemine hayırlar getirmesi temennisinde bulunurken AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ve AK Parti Develi İlçe Başkanı Ali Ekmen de teşkilat mensuplarına hitap etti.