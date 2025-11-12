Başkan Büyükkılıç'tan Bakan Kurum'a ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti.

Bir dizi programa katılmak üzere Ankara’da bulunan Başkan Büyükkılıç, başkent temaslarını sürdürüyor.

Büyükkılıç bu çerçevede, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u makamında ziyaret etti.

Başkan Büyükkılıç’a ziyaretinde, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanı Buket Ergin, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hasan Cihat Türkmen, KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan eşlik etti.

Altyapı, çevre ve kentsel dönüşüm projeleri ile alakalı Bakan Kurum ile istişarelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, destekleri ve misafirperverliklerinden dolayı Kurum’a teşekkür ederken, Bakan Kurum ise tüm Kayserililere selam ve sevgilerini iletti.

