Başkan Büyükkılıç'tan Bakan Özhaseki'ye ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret ederek, Kayseri'de yapılan ve yapılacak olan çalışmaları görüştü.

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  • 07.07.2023 09:23
  • Güncelleme: 07.07.2023 12:23
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Başkan Büyükkılıç'tan Bakan Özhaseki'ye ziyaret
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’yi ziyaret ederek, Kayseri’de yapılan ve yapılacak olan çalışmaları görüştü.

Yerel yönetim hizmetleri ile Türkiye’ye örnek bir belediyecilik anlayışı sergileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara’da da temaslarına devam ediyor.

Başkentte bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunan Başkan Büyükkılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’yi makamında ziyaret etti.

Kayseri’yi ilgilendiren projelerin de istişare edildiği ziyarette, Büyükkılıç, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız, kıymetli hemşehrimiz Sayın Mehmet Özhaseki’yi ziyaret ederek, her zaman olduğu gibi şehrimizi ve çalışmaları konuştuk. Ziyarette gösterdiği yakın ilgi ve şehrimize sağladığı katkılardan dolayı Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Ankara’da Kayseri’nin âdeta sesi olan Bakan Özhaseki’ye desteklerinden dolayı bir kez daha teşekkür etti.

İHA

Kayseri Gündem
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