Başkan Büyükkılıç'tan Bakan Özhaseki'ye ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret etti.

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  • 30.11.2023 09:28
  • Güncelleme: 30.11.2023 10:13
Başkan Büyükkılıç'tan Bakan Özhaseki'ye ziyaret
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’yi ziyaret etti.

Yerel Yönetimler ve İl Başkanları Toplantısı’na katılmak üzere Ankara’ya giden Başkan Büyükkılıç, Kayseri’ye yapılacak hizmetler noktasında başkentteki temaslarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ziyaretler çerçevesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’yi bakanlık binasındaki makamında ziyaret etti.

Bakan Özhaseki ile kadim kent Kayseri ile ilgili projeler üzerinde istişarelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı’mız Sayın Mehmet Özhaseki’yi ziyaret ederek, şehrimizle ilgili projelerimiz hakkında istişarelerde bulunduk” dedi.

Bakan Özhaseki de ziyaretinden dolayı Büyükkılıç’a teşekkür etti.

İHA

Kayseri Gündem
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