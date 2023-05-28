Başkan Büyükkılıç'tan Bakan Varank'a Togg Teşekkürü

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan ilçesinde Yemliha, Mahzemin ve Ebiç mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek, talep ve isteklerini dinledi. Mahalleleri TOGG ile gezen Başkan Büyükkılıç, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile telefon görüşmesi yaparak, Togg'u ülkeye kazandırdığı için tüm Kayserililerin teşekkürlerini iletti.

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  • 28.05.2023 10:25
  • Güncelleme: 28.05.2023 10:42
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Başkan Büyükkılıç'tan Bakan Varank'a Togg Teşekkürü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan ilçesinde Yemliha, Mahzemin ve Ebiç mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek, talep ve isteklerini dinledi. Mahalleleri TOGG ile gezen Başkan Büyükkılıç, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile telefon görüşmesi yaparak, Togg’u ülkeye kazandırdığı için tüm Kayserililerin teşekkürlerini iletti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ile birlikte Kocasinan ilçesinde Yemliha, Mahzemin ve Ebiç mahallelerine ziyaret gerçekleştirdi. Mahalle sakinlerini ziyaret ederek, taleplerini dinleyen Büyükkılıç, vatandaşların sıcak, samimi ilgisi ve sevgisi ile karşılandı. İlk olarak Yemliha Mahallesi’ne giden Büyükkılıç, “Yemliha’mızın güzel insanlarıyla bir araya gelerek, güzel bir sohbet ortamımız oldu. Keyifle anlattık, keyifle dinledik. Bizlerden istedikleri talepleri de yerine getirdik. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin inşallah” dedi. Başkan Büyükkılıç, ardından Mahzemin Mahallesi’ne geçerek, burada mahalle sakinleri ile birlikte sıcak ve samimi sohbet gerçekleştirdi. Çınar ağacının altında vatandaşlarla görüşen Büyükkılıç, “Mahzemin’de ulu bir çınarın gölgesinde hemşehrilerimizle gönül dolusu muhabbetin keyfi bir başka güzel. Bizleri sevgiyle bağırlarına basan Mahzeminli hemşehrilermize teşekkür ediyorum” diye konuştu. Mahzemin ziyaretinin ardından Ebiç Mahallesi’ne geçen Başkan Büyükkılıç ve beraberindeki heyet, burada da sıcak ilgi ile karşılanırken, Büyükkılıç, “Kocasinan’ımızın şirin mahallesi Ebiç’te kıymetli hemşehrilerimizle bir araya geldik. Sağ olsunlar bizleri muhabbetle misafir ettiler. İlgilerinden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Kocasinan ilçesinde 3 farklı mahalleyi gezen ve birliğin, beraberliğin, dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyen Başkan Büyükkılıç, ’En büyük gücümüz birlikteliğimiz’, ’Başarının sırrı istikrar’ şiarıyla ve ’Uyum Kültürü’ felsefesiyle vatandaş ile buluşmaya devam edeceklerini söyledi. Mahalle sakinleri de, Büyükkılıç’a ilgi, alakası ve yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ettiler.

Büyükkılıç, mahalle ziyaretlerine yerli ve milli otomobil TOGG ile giderken, vatandaşlar da Kayseri’de ilk ve tek olan Togg’a yoğun ilgi gösterdi. Bir vatandaş, Togg ile tur atarak, “Başkanımız Memduh Büyükkılıç’tan müsaade istedik, Togg ile bir tur atıyoruz. Mükemmel bir şey, hiç ses yok sanki. Maşallah. Çok duygulandık, böyle bir şey yok. Memduh başkanımıza ve reisi cumhurumuza çok teşekkür ediyoruz. Yapanların Allah işini gücünü rast getirsin. Bakanımız Mustafa Varank’ı da unutmuyoruz, onu da çok seviyoruz” diye konuştu. Başkan Büyükkılıç’a teşekkür eden vatandaşlar, “Allah, Memduh başkanımızın işini gücünü rast getirsin. Allah razı olsun. Yemliha mahallesindeyiz şuanda, sağ olsun milli gururumuz Togg’umuzu verdi. Allah esirgesin. Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ediyoruz” dediler.

Daha sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile telefonda görüşen Başkan Büyükkılıç, “Sayın Bakanım, Yemliha, Ebiç ve Mahzemin diye bölgemizde çalışmalar yaparken, bizim Togg’u görünce sanayi bakanımıza teşekkür ediyoruz dediler. Togg’umuz yoğun ilgi görüyor” ifadelerini kullandı.

Bakan Varank da, tüm Kayserililere selamlarını ileterek, Togg’un Türkiye’ye hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.

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İHA

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