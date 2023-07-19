Başkan Büyükkılıç'tan Başkan Palancıoğlu ile istişare toplantısı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu’nu ziyaret ederek, yapılacak projeler ile ilgili istişare toplantısı gerçekleştirdi.

İlçe belediye başkanları ile yapılan yatırımları değerlendirmeye ve yapılacak hizmetlerle alakalı talepleri yerinde dinlemeye özel önem veren Başkan Büyükkılıç, bu kapsamda Kayseri’nin nüfus bakımından en büyük ilçesi olan Melikgazi’de Başkan Palancıoğlu ile bir araya geldi.

Melikgazi Belediyesi’ni ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Palancıoğlu ile birlikte ilçede yapılan, yapımı devam eden ve programa alınan yatırımlar ile şehrin geleceğine yönelik projeleri görüştü.

Tüm ilçe belediye başkanları ile birlikte istişareye özen gösterdiklerini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Melikgazi Belediye Başkanımız Mustafa Palancıoğlu’nu ziyaret ederek, ilçemize yönelik yürüttüğümüz çalışmalar ve yeni projelerle ilgili değerlendirmelerde bulunduk” dedi.

Kayseri için belediye başkanlarıyla omuz omuza verip, dur durak bilmeden çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, ev sahipliği için Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu’na teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Palancıoğlu da, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a ilçeye yaptığı hizmet ve yatırımlardan dolayı teşekkürlerini iletti.