Başkan Büyükkılıç'tan belediye parkında bahar mesaisi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, belediye parkında bahçe bakımı yapan personel ile bir araya gelerek, hem onlarla sohbet etti hem de onlara destek olmak amacıyla makine ile çim biçti.

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  • 03.05.2023 10:58
  • Güncelleme: 03.05.2023 11:44
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Başkan Büyükkılıç'tan belediye parkında bahar mesaisi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, belediye parkında bahçe bakımı yapan personel ile bir araya gelerek, hem onlarla sohbet etti hem de onlara destek olmak amacıyla makine ile çim biçti.

Bahar günlerinin güneşli yüzünü göstermeye başladığı günlerle birlikte Kayseri Büyükşehir Belediyesi park ve bahçeleri güzelleştirme çalışmalarına hız verirken, Başkan Büyükkılıç da belediye parkında bahçe bakımı yapan personelle bir araya geldi. Sabahın ilk saatlerinde belediye parkında görev yapan personel ile sohbet eden Büyükkılıç, çim biçme makinesinin başına geçerek personele destek verdi.

Başkan Büyükkılıç, güne mis gibi çim kokusuyla başladıklarını belirterek, “Yeşille uğraşmak insana gerçekten huzur veriyor. Bu sebepten çimleri biçen arkadaşları görünce dayanamadım hem biraz destek vereyim hem de güne keyifli başlayalım diye işe koyulduk” dedi.

Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ekiplerine çalışmalarında kolaylıklar dilerken, personelde Başkan Büyükkılıç’a ilgi, alaka ve destekleri için teşekkür etti.

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İHA

Kayseri Gündem
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