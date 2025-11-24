Başkan Büyükkılıç’tan Bozdağ Film Platolarına Ziyaret

Başkan Büyükkılıç, Bozdağ Film’in gerçekleştirdiği projelerin son derece etkileyici olduğunu belirterek, firmanın başarılarının gurur verici olduğunu ifade etti. Ziyaret sırasında Bozdağ kardeşlere misafirperverlikleri için teşekkür eden Büyükkılıç, onlara çalışmalarında başarılar diledi.

Bozdağ Film temsilcileri de, Başkan Büyükkılıç’ın nazik ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, kendisine teşekkür etti. Bu anlamlı buluşma, Türk sinemasının gelişimi için atılan önemli adımlardan biri olarak kaydedildi.