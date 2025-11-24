Başkan Büyükkılıç’tan Bozdağ Film Platolarına Ziyaret

  • Haberler
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İstanbul'daki Bozdağ Film platolarını ziyaret ederek, Türk sinemasına önemli katkılarda bulunan bu değerli kuruluşun çalışmalarını yerinde inceledi. Ziyaret sırasında Bozdağ Film'in sahibi Mehmet Bozdağ ve AK Parti İl Başkan Yardımcısı Salih Bozdağ ile bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, film platolarının tarihi yapımlarıyla Türkiye'nin kültürel mirasına sağladığı katkıları vurguladı.

Başkan Büyükkılıç, Bozdağ Film’in gerçekleştirdiği projelerin son derece etkileyici olduğunu belirterek, firmanın başarılarının gurur verici olduğunu ifade etti. Ziyaret sırasında Bozdağ kardeşlere misafirperverlikleri için teşekkür eden Büyükkılıç, onlara çalışmalarında başarılar diledi.

Bozdağ Film temsilcileri de, Başkan Büyükkılıç’ın nazik ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, kendisine teşekkür etti. Bu anlamlı buluşma, Türk sinemasının gelişimi için atılan önemli adımlardan biri olarak kaydedildi.

