Başkan Büyükkılıç'tan Cumhuriyet'in 102. Yıl Mesajı

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yayımladığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında, Türk milletinin tarih boyunca verdiği bağımsızlık mücadelesinin, bugün güçlü bir Türkiye’nin temellerini oluşturduğunu vurguladı.

Başkan Büyükkılıç, “Cumhuriyet; sadece bir yönetim biçimi değil, milletimizin karakterinin, inancının, azminin yansımasıdır. Binlerce yıllık devlet geleneğimizi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Cumhuriyet ile taçlandıran bu aziz millet, her zaman kendi kaderini kendi iradesiyle belirlemiştir” ifadelerini kullandı.

“Türkiye Yüzyılı Vizyonu, Cumhuriyet’in Devamı Niteliğinde Bir Şahlanıştır”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye Yüzyılı” vizyonunun, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında Türkiye’yi daha güçlü, daha müreffeh ve daha adil bir geleceğe taşıyacağını belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

“Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında milletimizin inançla, kararlılıkla yürüttüğü kalkınma hamlesinin yeni adını ‘Türkiye Yüzyılı’ olarak koyduk. Bu vizyon, Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinin de ötesine geçme kararlılığımızın bir ifadesidir. Bizler yerelde bu büyük vizyona hizmet eden bir anlayışla, Kayseri’mizi daha güçlü, daha yaşanılabilir, daha üretken bir şehir haline getirmek için gece gündüz çalışıyoruz.”

“Savunma Sanayiinden Bilime, Her Alanda Yükselen Türkiye”

Başkan Büyükkılıç, savunma sanayiinde elde edilen başarıların, Cumhuriyet’in ideallerinin çağdaş bir yansıması olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

“Atatürk’ün başlattığı modernleşme yolculuğu, bugün yerli ve milli teknolojilerimizle yeni bir aşamaya ulaşmıştır. İHA’larımız, SİHA’larımız, milli jetlerimiz sadece birer savunma unsuru değil, milletimizin azminin, özgüveninin, üretim gücünün sembolüdür. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bu başarılar, ülkemizi küresel arenada söz sahibi haline getirmiştir. Bizler de yerel yönetim olarak, gençlerimize bilimi, teknolojiyi, girişimciliği aşılayan projelere öncülük ediyoruz.”

“Cumhuriyet Değerleriyle Büyüyen Bir Kayseri”

Büyükkılıç, Cumhuriyet’in kazanımlarını koruma ve geleceğe taşıma sorumluluğunun tüm milletin ortak görevi olduğuna dikkat çekerek, şu mesajı verdi:

“Cumhuriyet’in 102 yıllık kutlu yürüyüşünde, Kayseri her zaman ülkesine değer katan, üretimiyle, çalışkan insanıyla öne çıkan bir şehir olmuştur. Bu şehirde yaşayan her bir hemşehrimiz, Cumhuriyet’in temel değerlerine sahip çıkmakta, birlik ve beraberliğin en güzel örneklerini sergilemektedir. Bizler de bu mirası daha güçlü yarınlara taşımak için gayret gösteriyoruz.”

“Şehitlerimizi ve Gazilerimizi Rahmetle Anıyoruz”

Mesajının sonunda Cumhuriyet’in kahramanlarına rahmet ve minnet temennilerini sunan Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle tamamladı:

“Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyor, birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde nice yüzyıllara hep birlikte yürümemizi temenni ediyorum.”