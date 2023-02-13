Başkan Büyükkılıç'tan Deprem Bölgesindeki İtfaiye Erlerine Ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, beraberindeki Kayseri heyeti ile birlikte deprem bölgesinde canla başla görev yapan itfaiye ekiplerini ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç; “İtfaiye ekiplerimize takdire şayan çalışmalarından dolayı her bir kardeşimize minnet duyuyor, teşekkür ediyoruz” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve genel sekreter, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve genel müdürler olmak üzere üst düzey bürokratlar ile birlikte Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nı ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Fatih Yoldaş’tan yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alarak, kahraman itfaiye erlerine çalışmalarında kolaylıklar diledi. Burada açıklamalarda bulunan Büyükkılıç; “Şuanda Kahramanmaraş’tayız. Çok değerli Kahramanmaraş Belediye Başkanımızla birlikte deprem bölgesindeki çalışmaları birebir sahada izledik, vatandaşlarımıza geçmiş olsun dedik. Bu çalışmalara katkı sağlayan sivil toplum teşkilatlarımıza, kurum ve kuruluşlarımıza, özellikle 80 belediye ile Kahramanmaraş bölgesinde Samsun’umuz, Sakarya’mız, Trabzon’umuz, Kayseri’miz başta olmak üzere, ilçe belediyeleri dâhil olmak üzere Kahramanmaraş’ımıza her türlü desteğimizi sürdürüyoruz” diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, Kocasinan Belediyesi’nin çalışmalarının olduğu bölgede de incelemeler yaptıklarını ifade ederek, şöyle konuştu;

“Şimdi de itfaiyemizin olduğu alandayız. Burada itfaiyemizin bizim de talimat verdiğimiz dakikadan itibaren depremin olduğu dakikalardan 10 ya da 15 dakika sonra daire başkanımızla görüşmek suretiyle talimatı verip, hazır olan ekiplerin hemen yola çıkmasını sağlayıp, daha sonra diğer ekiplerimizi eklemek suretiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Burada yaptıkları gerek yangınlarla ilgili, gerek kurtarma çalışmaları ile ilgili takdire şayan çalışmalarından dolayı her bir kardeşimize minnet duyuyor, teşekkür ediyoruz. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyemizin birimleriyle koordineli, AFAD’ımızla iş birliği halinde, zaten Kayseri Valimiz de buradaki koordineyi sağlıyor.”

Başkan Büyükkılıç, kahraman itfaiye ekiplerinin yaptıkları çalışmaları gururla paylaştıklarını ifade etti.