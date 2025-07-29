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Başkan Büyükkılıç'tan Derece Yapan İmam Hatiplilere Tebrik

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2025 YKS'de Türkiye derecesi elde eden iki başarılı öğrenciyi ve Kayseri'nin en başarılı okulu olan Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürünü makamında kabul ederek, tebrik etti.

Başkan Büyükkılıç'tan Derece Yapan İmam Hatiplilere Tebrik

Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunlarından Ahmet Yasin Ekmen, Türkiye 3’üncüsü ve Kayseri 1’incisi olurken, aynı okuldan Ahmet Faruk Yurdakul ise Türkiye 29’unculuğu ve Kayseri 2’nciliği başarısını elde etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) sayısal alanda Türkiye derecesi elde eden öğrencileri makamında misafir etti. Ziyarette öğrencilerle birlikte okul müdürü Tahsin Dursun da hazır bulundu. 

Gençleri örnek başarılarından dolayı tebrik eden Başkan Büyükkılıç, “Kayseri’mizin gururu olan evlatlarımızı belediyemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duydum. Bu kıymetli başarı, bizleri hem sevindirdi hem de gururlandırdı. Eğitim dostu bir belediye olarak, gençlerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz” dedi.

Başkan Büyükkılıç, öğrencilerin başarısında emeği geçen ailelere, öğretmenlere ve Milli Eğitim camiasına da teşekkür ederek, “Evlatlarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamak hepimizin ortak sorumluluğu. Bu anlayışla eğitim yatırımlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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