Başkan Büyükkılıç'tan Develi'de muhtarlarla istişare toplantısı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Develi'de mahalle muhtarları ile bir araya gelerek, değerlendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirdi. Başkan Büyükkılıç, muhtarlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

PAYLAŞ
  • 25.08.2023 14:26
  • Güncelleme: 25.08.2023 15:52
Başkan Büyükkılıç'tan Develi'de muhtarlarla istişare toplantısı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Develi’de mahalle muhtarları ile bir araya gelerek, değerlendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirdi. Başkan Büyükkılıç, muhtarlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletti.

Erciyes’in eteklerinde, gacer ekmeği ve cıvıklısı ile tanınan Develi ilçesinde muhtarlarla buluşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, proje ve yatırımların değerlendirerek, muhtarların talep ve önerilerini dinledi.

Develi Kültür Merkezi’nde hizmetlerin de istişare edildiği toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Develi Kaymakamı Vekili Yaşar Dönmez, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen, daire başkanları ve muhtarlar katıldı.

Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamlarını iletti

Muhtarlara hitap eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ileterek, AK Parti’nin 22’nci yılını da kutlayıp, 22 yıldır vatandaşlara hizmet ettiklerini ifade etti.

Hizmetin önemine vurgu yapıp, hizmetin her şeyin başı olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, hem merkezde hem de kırsalda mazeretlere sığınmadan kaynakları seferber ettiklerini söyledi.

Büyükkılıç, muhtarlara hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, “Sizlere minnettarız, sizlere teşekkür ediyoruz. Dualarımız sizlerledir, biz sizlere hizmet için varız. Büyükşehir Belediyemiz ve 16 ilçemiz dâhil yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşuyor, Mevla’mıza şükrediyoruz” diye konuştu.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ile Develi Kaymakam Vekili Yaşar Dönmez de ilçeye yaptığı hizmet ve desteklerden dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ettiler.

Başkan Büyükkılıç’tan milli futbolcuya hediye

Başkan Büyükkılıç, Soysallı Mahallesi’nden Kayserispor’un lisanslı futbolcusu olan ve U15 Milli Takım kadrosuna seçilen, Kayseri Büyükşehir Meclis Üyesi Ali Kabak’ın yeğeni olan Develi’nin milli gururu Ayşegül Aydın’ı teşvik etmek için hediye takdim etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, toplantıda mahalle muhtarlarının talep ve önerilerini hem yazılı olarak not aldı hem de sözlü olarak tek tek dinledi.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri Şeker'den bir ilk daha

Kayseri Şeker'den bir ilk daha

Hayırseverlerden Toplu Sünnet Töreni

Hayırseverlerden Toplu Sünnet Töreni

Bekir Güngör Kızıltepe Aile Sağlık Merkezi Açılıyor

Bekir Güngör Kızıltepe Aile Sağlık Merkezi Açılıyor

Kayseri'de düzensiz göçmenlere operasyon

Kayseri'de düzensiz göçmenlere operasyon

Hacze giden avukata, engelli kadın koltuk değnekleriyle saldırdı

Hacze giden avukata, engelli kadın koltuk değnekleriyle saldırdı

Büyükşehir'in çocuklara 'özel' kütüphanesi açılıyor

Büyükşehir'in çocuklara 'özel' kütüphanesi açılıyor

Çok Okunanlar
1
Başkan Büyükkılıç'tan Develi'ye ulaşım müjdesi

Başkan Büyükkılıç’tan Develi’ye ulaşım müjdesi

2
Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

3
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayserispor'dan deprem bölgesine konut talep etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayserispor’dan deprem bölgesine konut talep etti

4
Develi'de Zara rüzgarı esti

Develi’de Zara rüzgarı esti

5
İki grup arasında çıkan kavgada tabanca ile ateş açıldı

İki grup arasında çıkan kavgada tabanca ile ateş açıldı

6
Kayseri'nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

Kayseri’nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Melikgazi'de salça kaynatma günlerine yoğun ilgi

Melikgazi'de salça kaynatma günlerine yoğun ilgi

KTO Yönetim Kurulu Üyeleri ve Otomotiv Sektörü Temsilcilerinden Rusya Gezisi

KTO Yönetim Kurulu Üyeleri ve Otomotiv Sektörü Temsilcilerinden Rusya Gezisi

DAHA FAZLA
Kayseri'de bin 9 riskli yapı tespit edildi

Kayseri'de bin 9 riskli yapı tespit edildi

Bünyan Cam Terası Girişinde Satış Noktası Hizmete Açıldı

Bünyan Cam Terası Girişinde Satış Noktası Hizmete Açıldı

Başkan Yalçın'dan Malazgirt Zaferi mesajı

Başkan Yalçın'dan Malazgirt Zaferi mesajı

Başkan Öztürk, hibe almaya hak kazanan AB projesinin tanıtımını yaptı

Başkan Öztürk, hibe almaya hak kazanan AB projesinin tanıtımını yaptı

Başkan Büyükkılıç'tan Develi'de muhtarlarla istişare toplantısı

Başkan Büyükkılıç'tan Develi'de muhtarlarla istişare toplantısı